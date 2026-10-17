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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Unionistas

El conjunto verde busca su cuarta victoria seguida en A Malata

Iago Couce
Iago Couce
17/10/2026 12:00
Directo Racing-Unionistas
Racing
1-0
Unionistas
45+1'
Primera parte

Descanso en A Malata

Final de una primera mitad igualada, en la que el Racing hizo valer su puntería

45'
Primera parte

Fueraaaaaaaa

Disparo muy alto de Eto'o

43'
Primera parte

Bien el Racing

El equipo de Javi Vázquez aguanta las embestidas del Unionistas

40'
Primera parte

Alternancia

Ambos equipos se disputan ahora la posesión del balón

39'
Primera parte

Bien Bernal

El centrocampista corta un balón peligroso para Arnau Casas

38'
Primera parte

Pujoooooool

Edgar está a punto de marcar, pero su disparo salió muy flojito y lo detuvo sin problemas Daza

34'
Primera parte

Muy tarde

Eto'o tarda mucho en armar la pierna para disparar y un defensa le quita el balón

33'
Primera parte

Fueraaa

Lo intentó sin suerte Marcelo

32'
Primera parte

Córner para el Unionistas

Buena ayuda de Buján 

31'
Primera parte

Bien Arroyo

El mediapunta evita un disparo claro de Marcelo

30'
Primera parte

Nóvoaaaaaa

El central despeja a córner un gran centro de Álvaro

29'
Primera parte

Sin puntería

El remate de De la Nava se marcha muy desviado

27'
Primera parte

Casiiiiiiiiii

Centro medido de Eto'o que fue cortado por Gorka cuando Ojeda se disponía a poner el 2-0

26'
Primera parte

Bien Eto'o en defensa

El delantero despejó un balón peligroso

24'
Primera parte

Tarjeta para Ojeda

El canario ve la amarilla por una falta sobre Dani Morer

22'
Primera parte

Despierta Unionistas

El gol racinguista parece activar al cuadro salmantino

19'
Primera parte

Goooooooooooooooooooooooooooooooool del Racing

Pase magnífico de Dani Ojeda para un Arroyo que de primeras reventó el balón para poner el 1-0

18'
Primera parte

Casiiii

No está acertado el Racing en el último pase

16'
Primera parte

Poco peligro

El Unionistas no es capaz de pasar del mediocampo

15'
Primera parte

Dominio sin ocasiones

El Racing mantiene el control del partido, pero no es capaz de encontrar un hueco en la defensa salmantina

13'
Primera parte

Sin peligro

El centro de Saúl es despejado por la defensa

12'
Primera parte

Córner para el Racing

Bien Pujol sumándose al ataque

11'
Primera parte

Pide penalti el Racing

Mikel García le dio con la mano al balón tras tirarse al suelo, pero el colegiado no pita nada

10'
Primera parte

Por poco

Buján no llega a un centro de Saúl por unos centímetros. Lo intenta el Racing

7'
Primera parte

Poco ritmo

Ambos equipos se están estudiando y no están arriesgando mucho

5'
Primera parte

Presión alta

El Racing sube líneas para impedir la salida de balón del Unionistas

3'
Primera parte

Endikaaa

A punto de marcar el Racing tras una gran jugada de Buján

2'
Primera parte

Buena acción

Gran jugada individual de Dani Ojeda, que no pudo culminarla gracias al buen hacer de Mikel García

1'
Primera parte

Cambio de última hora

Ropero se cae del once titular y entra Arroyo

1'
Primera parte

Empieza el partido

Ya rueda el balón en A Malata. El Racing empieza atacando hacia Fondo Norte

Monjonell, al habla

El central espera que el equipo continúe con la buena dinámica que están teniendo y que todos juntos sigan creciendo. Lee sus palabras

Palabra de Javi Vázquez

El técnico madrileño aseguró que no lo importa la racha, sino en ganar este partido y seguir con esa buena progresión. Lee sus palabras

El regreso de Diabillo

Después de años de ausencia, la mascota del Racing volverá a A Malata para insuflar ánimos a la afición y a los jugadores

Una bestia negra

El Racing recibe a su bestia negra, a un Unionistas de Salamanca que ganó tres de los cuatro partidos que jugó en A Malata. Descubre sus enfrentamientos

El XI del Unionistas

Javi Medina confía en: Álex Daza; Dani Morer, Mikel García, Gorka, Caballo; Marcelo, Pastor; Álvaro, De Bustos; Arnau Casas y De la Nava

El XI del Racing

Javi Vázquez, tras la baja de última hora de Migue Leal por molestias físicas, apuesta por: Lucas; Edgar Pujol, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Saúl; Fabio, Bernal; Endika Buján, Ropero, Dani Ojeda y Etienne Eto'o

La previa

El Racing llega a este encuentro con la confianza por las nubes después de vencer al Fabril y situarse en los puestos de playoff. Ahora, frente al Unionistas, espera mantener esa inercia. Lee las claves de este encuentro.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience un nuevo encuentro en A Malata. En esta ocasión, el Racing recibirá a un Unionistas de Salamanca que quiere acabar con la racha positiva de los verdes.