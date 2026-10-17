En Directo | Racing de Ferrol-Unionistas
El conjunto verde busca su cuarta victoria seguida en A Malata
Descanso en A Malata
Final de una primera mitad igualada, en la que el Racing hizo valer su puntería
Fueraaaaaaaa
Disparo muy alto de Eto'o
Bien el Racing
El equipo de Javi Vázquez aguanta las embestidas del Unionistas
Alternancia
Ambos equipos se disputan ahora la posesión del balón
Bien Bernal
El centrocampista corta un balón peligroso para Arnau Casas
Pujoooooool
Edgar está a punto de marcar, pero su disparo salió muy flojito y lo detuvo sin problemas Daza
Muy tarde
Eto'o tarda mucho en armar la pierna para disparar y un defensa le quita el balón
Fueraaa
Lo intentó sin suerte Marcelo
Córner para el Unionistas
Buena ayuda de Buján
Bien Arroyo
El mediapunta evita un disparo claro de Marcelo
Nóvoaaaaaa
El central despeja a córner un gran centro de Álvaro
Sin puntería
El remate de De la Nava se marcha muy desviado
Casiiiiiiiiii
Centro medido de Eto'o que fue cortado por Gorka cuando Ojeda se disponía a poner el 2-0
Bien Eto'o en defensa
El delantero despejó un balón peligroso
Tarjeta para Ojeda
El canario ve la amarilla por una falta sobre Dani Morer
Despierta Unionistas
El gol racinguista parece activar al cuadro salmantino
Goooooooooooooooooooooooooooooooool del Racing
Pase magnífico de Dani Ojeda para un Arroyo que de primeras reventó el balón para poner el 1-0
Casiiii
No está acertado el Racing en el último pase
Poco peligro
El Unionistas no es capaz de pasar del mediocampo
Dominio sin ocasiones
El Racing mantiene el control del partido, pero no es capaz de encontrar un hueco en la defensa salmantina
Sin peligro
El centro de Saúl es despejado por la defensa
Córner para el Racing
Bien Pujol sumándose al ataque
Pide penalti el Racing
Mikel García le dio con la mano al balón tras tirarse al suelo, pero el colegiado no pita nada
Por poco
Buján no llega a un centro de Saúl por unos centímetros. Lo intenta el Racing
Poco ritmo
Ambos equipos se están estudiando y no están arriesgando mucho
Presión alta
El Racing sube líneas para impedir la salida de balón del Unionistas
Endikaaa
A punto de marcar el Racing tras una gran jugada de Buján
Buena acción
Gran jugada individual de Dani Ojeda, que no pudo culminarla gracias al buen hacer de Mikel García
Cambio de última hora
Ropero se cae del once titular y entra Arroyo
Empieza el partido
Ya rueda el balón en A Malata. El Racing empieza atacando hacia Fondo Norte
Monjonell, al habla
El central espera que el equipo continúe con la buena dinámica que están teniendo y que todos juntos sigan creciendo. Lee sus palabras
Palabra de Javi Vázquez
El técnico madrileño aseguró que no lo importa la racha, sino en ganar este partido y seguir con esa buena progresión. Lee sus palabras
El regreso de Diabillo
Después de años de ausencia, la mascota del Racing volverá a A Malata para insuflar ánimos a la afición y a los jugadores
Una bestia negra
El Racing recibe a su bestia negra, a un Unionistas de Salamanca que ganó tres de los cuatro partidos que jugó en A Malata. Descubre sus enfrentamientos
El XI del Unionistas
Javi Medina confía en: Álex Daza; Dani Morer, Mikel García, Gorka, Caballo; Marcelo, Pastor; Álvaro, De Bustos; Arnau Casas y De la Nava
El XI del Racing
Javi Vázquez, tras la baja de última hora de Migue Leal por molestias físicas, apuesta por: Lucas; Edgar Pujol, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Saúl; Fabio, Bernal; Endika Buján, Ropero, Dani Ojeda y Etienne Eto'o
La previa
El Racing llega a este encuentro con la confianza por las nubes después de vencer al Fabril y situarse en los puestos de playoff. Ahora, frente al Unionistas, espera mantener esa inercia. Lee las claves de este encuentro.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience un nuevo encuentro en A Malata. En esta ocasión, el Racing recibirá a un Unionistas de Salamanca que quiere acabar con la racha positiva de los verdes.