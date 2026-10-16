La bestia negra amenaza al Racing de Ferrol

Los jugadores del Unionistas, celebrando un gol en A Malata Emilio Cortizas

La del Unionistas de Salamanca es una de las visitas más incómodas de los últimos tiempos para el Racing. Este será el quinto partido que el equipo ferrolano y el charro –representante de un club que tiene poco más de diez años de vida– jueguen en A Malata y, salvo la victoria racinguista de la temporada pasada, los otros tres enfrentamientos –el primero en Segunda B y los otros dos en Primera RFEF– se resolvieron con victoria para la formación salmantina por el mismo resultado: 0-1. Este es un repaso a todos los partidos que jugaron estas escuadras, con el duelo de Ferrol siempre antes que el del Reina Sofía, como este curso.

Temporada 20/21 (0-1)

Derrota en un partido que estuvo cerca de aplazarse

Racing y Unionistas formaban parte del grupo 1 en la primera fase, buscando quedar entre los tres primeros para asegurar su clasificación para la Primera RFEF, competición que estaba en ciernes. Y entonces el cuadro salmantino, que lo consiguió al ser primero del grupo 1, cerró la primera vuelta con una victoria por la mínima en un partido que el Unionistas quiso forzar que se suspendiera por las malas condiciones meteorológicas –en realidad. tenía varias bajas por covid– pero que, tras el viaje que realizó el mismo día del partido, se llevó gracias al tanto de Álex Rey en el último minuto.

Temporada 21/22 (0-1)

Inicio de liga con un final que resultó muy negativo

El enfrentamiento entre Racing y Unionistas de Salamanca fue el del estreno de ambos en Primera RFEF y se resolvió al filo del final del tiempo reglamentario debidna a un penalti cometido por David Castro –que le costó la expulsión– y que fue convertido por Cris Montes para darle los tres puntos a los suyos. Al final de la temporada, la escuadra de la ciudad naval luchó por conseguir el ascenso –perdió esta posibilidad con la derrota que sufrió en Balaídos ante el Nàstic de Tarragona (0-1)– pero sentó las bases para el salto de categoría del curso siguiente.

Temporada 22/23 (0-1)

Tropiezo inesperado para un grupo que al final subió

También se saldó con derrota la segunda visita que el Unionistas de Salamanca realizó al Racing en Primera RFEF, la que realizó en la campaña 22/23, en la que el cuadro verde acabó ascendiendo. Este enfrentamiento llegó en la undécima jornada de un campeonato en el que el Racing se colocó entre los primeros después de ganar los cuatro partidos iniciales –y no conocer la derrota hasta la décima jornada–. A partir de ahí, el equipo ferrolano sufrió un pequeño bache del que el cuadro salmantino se aprovechó para llevarse la victoria de A Malata gracias a un tanto marcado por De Miguel.

Temporada 25/26 (2-1)

Discreta victoria de una escuadra que iba a menos

La única victoria lograda por el Racing sobre el Unionistas de Salamanca fue la lograda en la decimosexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF de la temporada pasada. Entonces, el equipo ferrolano ocupaba la segunda posición, pero ya empezaba a dar señales de que su rendimiento iba a menos. De hecho, los tres puntos sumados en ese partido fueron los últimos conseguidos hasta el final de una primera vuelta que el cuadro verde ya terminó fuera de los puestos que daban acceso a los playoffs. Tras adelantarse en la primera mitad con un tanto de Álvaro Giménez, su rival empató al poco de iniciarse la segunda mitad y una diana de Pascu a poco para llegar el final dejó la victoria en casa.