Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "No pienso en aumentar la racha, solo en ganar este partidazo"

Javi Vázquez, entrenador del Racing, durante una rueda de prensa Jorge Meis

Partiendo de la base de que el campeonato liguero aún está en su fase inicial –“todos los equipos estamos en proceso de construcción y la clasificación todavía es anecdótica”, señala–, el entrenador del Racing, Javi Vázquez, encara el encuentro frente al Unionistas de Salamanca con la idea no de ampliar la racha de victorias en A Malata, sino de ganar. “No pienso en que llevamos tres triunfos seguidos; solo que tenemos delante un partidazo... y quiero ganarlo”, sentencia.

Para ello, el preparador madrileño reconoce que “a largo plazo sí que creo que los equipos que hacen muchas cosas bien van a sumar más puntos”. Además, dentro de una categoría tan igualada como es la Primera RFEF, hacerse fuerte en casa se antoja como algo muy importante. “Pero no me desvío de querer ser mejores como visitantes”, dice. Así que tras un partido como el disputado ante el Deportivo Fabril, que asegura que fue mejor de lo que pensó en directo, “el nivel de exigencia que hay me lleva a ver las cosas peor de lo que fueron: el equipo me gustó... con cosas mejorables”.

Por ejemplo, para este choque se presenta con la baja de Álvaro Ramón, sancionado tras su expulsión frente al filial deportivista. Y el preparador no tiene dudas de quién va a ser su sustituto. “Jugarán Saúl y diez más”, zanja. Eso sí, lo que no desvela es si mantendrá la estructura habitual o realizará algún cambio –jugar con tres centrales y dos carrileros es otra alternativa a jugar con una línea defensiva de cuatro integrantes– porque recuerda que “mi intención es que seamos un equipo rico tácticamente dentro de una serie de patrones”. De ahí que anticipe que “puede que haya alguna modificación dentro de los ajustes que hacemos ante cada rival”.

Al hablar sobre el porqué de esta decisión, Javi Vázquez explicó que “tenemos dos grandes laterales izquierdos” y que su confianza en Saúl García es “máxima”. Por eso se mostró “encantado por la oportunidad de que pueda jugar como titular”, algo que parecía poco probable porque “cuando algo funciona es más difícil que lo quiera cambiar. Pero con su currículum, que ha jugado en la élite y el nivel que está dando, la decisión estaba más clara".

Por último, con respecto al rival, el entrenador recordó que “el inicio no le resultó fácil y están sumando menos de lo que están mereciendo. Pero en todas las fases del juego están mejorando mucho con el paso de las semanas”.