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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

El Diablillo Verde está de vuelta

El Racing de Ferrol recupera una figura que encarna como pocos el espíritu del equipo

Juan Quijano
Juan Quijano
16/10/2026 19:23
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Diablillo Verde, en el estadio de A Malata
RCF
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Diablillo Verde está de vuelta. Después de años alejado de la vida pública, este viejo conocido de la familia racinguista ya atisbó su regreso a través de las gamberradas que realizó últimamente a la plantilla racinguista y que fueron publicitadas a través de las redes sociales.

Se trata de un miembro díscolo y descarado que ha regresado dispuesto a sembrar el caos… y la diversión en A Malata. Con él, el Racing no solo recupera a una mascota, sino una de las figuras más queridas de la historia reciente del club y que encarna el espíritu del equipo.

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Diablillo Verde, junto a Ropero
RCF

El Diablillo Verde, alguien aguerrido, combativo, incansable… pero también noble, cercano y divertido, está deseando volver a encontrarse con los suyos. Por eso tendrá un papel protagonista en los minutos previos al partido que el cuadro verde jugará ante el Unionistas de Salamanca, en los que demostrará que su vuelta pretende ser otro punto más a favor.

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