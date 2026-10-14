Tareas de desbroce en el anexo de A Malata

Una máquina trabajando en el campo anexo de A Malata Jorge Meis

A Malata está viviendo unos días muy ajetreados en cuanto a trabajo se refiere. Además de las obras en el estadio para sustituir la vieja cubierta por una nueva que modernice el recinto, ahora se le suman unas tareas de retirada de escombros y desbroce del anexo, donde antiguamente entrenaba el Racing.

Todavía se desconocen los motivos para llevar a cabo esta faena, pero es posible que la idea sea utilizar ese espacio para facilitar el movimiento de maquinaria pesada y el almacenamiento de las estructuras, que actualmente se están montando para completar Tribuna, después seguirán la tarea en Fondo Sur y finalmente en el Norte.