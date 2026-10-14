Monjonell, jugador del Racing de Ferrol: "Queremos seguir en esta dinámica positiva"

Monjonell acumula 605 minutos con la camiseta del Racing Alfaquí

La alegría se ha instalado en el Racing de Ferrol. Después de un arranque algo irregular fuera de casa, donde cayó en los tres partidos que había disputado como visitante, el pasado fin de semana, el conjunto de Javi Vázquez rompió esa inercia negativa en su visita a Riazor. Frente al Deportivo Fabril, sus pupilos dieron un paso al frente y realizaron un ejercicio de resistencia después de quedarse con uno menos por la expulsión de Álvaro Ramón, lo que demostró la adaptabilidad que tienen a las distintas situaciones. Esa faceta es algo que destaca Eric Monjonell, uno de los pilares de la defensa racinguista.

En este sentido, el central asegura que “estamos muy contentos por haber conseguido ganar fuera de casa contra el Deportivo Fabril. Fue un partido bastante difícil desde el principio. Tuvieron mucho la pelota, pero aguantamos bien. Luego tuvimos el percance de la expulsión, pero nos ajustamos y pudimos sacar todos juntos el encuentro adelante, que era lo más importante”. Así, también destacó ese hecho de resistir con solo diez jugadores “en un campo muy grande como es Riazor. Además, teníamos delante a un rival que juega muy bien y nos sorprendió un poco. Tuvimos que hacer un ejercicio de resistencia y de aguantar, y lo conseguimos”.

Asimismo, lo lograron dejando otra portería a cero, algo que es algo “muy importante e indispensable porque al final es difícil hacerlo, pero con la ayuda de Lucas, de los centrales y de los laterales, que son todos unos jugadorazos, fuimos capaces de tenerla y sumar así tres puntos valiosos”.

Inercia positiva

No en vano, en tierras coruñesas sumaron esa primera victoria a domicilio que rompió ese maleficio de principio de temporada y les va a aportar una mayor confianza para los desafíos que se vienen. Asimismo, este triunfo supuso el cuarto en los últimos cinco encuentros, una racha que “esperamos poder mantener y alargar mucho más. Queremos seguir que esta dinámica siga siendo favorable y vamos a ir a por todas este sábado”, apunta Monjonell.

Ese día se volverán a reencontrar con una afición que convirtió el estadio coruñés en una ‘Pequeña A Malata’, algo que le pareció “increíble. El día de Lugo ya flipé con la afición que tenemos y en Riazor me sorprendió aún más. Por eso, cuando acabamos el partido nos pusimos allí a saltar y a gritar con ellos porque lo merecen. Es algo alucinante”, señala el defensa.

Ahora se volverán a encontrar con ellos en su feudo, en un campo en el que no conocen la derrota todavía y cuyas obras de sustitución de la cubierta avanzan a pasos agigantados. El sábado tendrán una nueva prueba de fuego contra Unionistas de Salamanca que no atraviesa por su mejor momento, pues ocupa la decimosexta posición tras haber sumado siete puntos.

Prohibida la relajación

Con todo, Monju no se fía de su rival y augura “un partido extremadamente difícil igual que si fuera contra otro equipo. No nos podemos relajar. Es verdad que tenemos el aliciente de que jugamos en casa, pero no va a ser nada fácil. También es cierto que somos el Racing y vamos a los tres puntos con cualquier conjunto”, dice, al tiempo que indica que no piensa mucho en su posición clasificatoria, ya que “todavía está empezando la temporada. Es verdad que si ganas subes dos puestos y si pierdes bajas tres. Aún no está todo muy marcado, pero van a salir con todo, igual que a nosotros”.

Asimismo, esa situación en la tabla choca con la que atraviesa el Racing, que ahora mismo es tercero. No obstante, Monjonell reconoce que “no miramos mucho la clasificación. La verdad, es que cuando estás arriba está bien, pero es verdad que si perdemos un partido nos ponemos octavos. O sea, es algo que ahora da igual, lo importante son las sensaciones que estamos dando. Hay que ir a por los tres puntos y a ganar como sea”.