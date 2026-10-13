Racing de Ferrol y sus diez temporadas sacando petróleo de un solitario gol

Pablo Rey fue el autor del único tanto ante el Talavera con el que se inició esta racha Armando Espejel / La Voz de Talavera

Un gol es más que suficiente para ganar partidos. Y si no, que se lo digan al Racing, que hace valer esa solitaria aunque muy productiva efectividad para conseguir sus primeras victorias fuera de A Malata en las últimas nueve campañas.

La más reciente, ese 0-1 ante el Deportivo Fabril conseguido por Ropero en un Riazor convertido en la “Pequeña Malata” y que, sin saberlo, daba continuidad a una historia comenzada por la formación de la ciudad naval todavía en Segunda División B.

El Racing de Ferrol ya sabe ganar fuera de casa (0-1) Más información

Y es que entidad y afición tienen que echar la vista atrás diez años –concretamente al 18 de septiembre de 2016– para encontrar un triunfo de los suyos fuera de casa que no corresponda con esa diferencia mínima en el marcador. Fue esa categoría de bronce prepandemia, en la que en la quinta jornada, el Racing de Ferrol visitaba los dominios del Palencia y conseguía en ese duelo su primer triunfo fuera de sus fronteras. Lo hacía por resultado de 1-3, con unas dianas anotadas por dos grandes de la entidad, Joselu –con doblete– y Pablo Rey.

Misma costumbre

Después de esto, el equipo racinguista comenzaría una travesía de victorias por distancias cortas que continúa hasta esta campaña. Al año siguiente, ante el Talavera, con la cuarta semana de competición como telón de fondo, y con Miguel Ángel Tena a los mandos, fue cuando comenzó esta senda que cuenta, de momento, con diez pasos.

Cambió de categoría el equipo de A Malata, pero no de, por así decirlo, costumbres. Consumado el descenso, en ese camino afortunadamente corto por el desierto de Tercera en la campaña 18/19, el Racing tuvo que esperar hasta la novena jornada liguera para poder sumar de tres fuera de los sólidos muros del estadio de la ciudad naval. Lo hizo ante el Arosa en una campaña que finalizaría con el regreso a la categoría de bronce.

Todavía como Segunda División B, al año siguiente, también le costó al Racing comenzar a carburar a fondo sin ser en casa, dando el primer acelerón en su visita al Oviedo Vetusta, con Pablo Rey de nuevo como ejecutor.

Con su triunfo ante el Celta B gracias al eterno capitán Álex López en el ejercicio pandémico 20/21, el ejercito verde pasó a disputar su guerra en Primera RFEF. Joselu volvió a anotar para imponerse al Zamora en la quinta jornada y mucho más pronto, de hecho, para comenzar la liga, lo hizo Manzanara en la campaña del ascenso a Segunda División.

En esta categoría la tónica se mantuvo en sus dos años de residencia, el primero contra el Elche –asimismo para empezar– y frente al Cartagena –ya en la novena semana–. Pascu mantuvo esa tradición del 0-1 ante el Castilla y el citado Ropero hizo lo propio en Riazor. Un solitario gol y un solo protagonista más que suficiente para sumar tres puntos y seguir soñando en cualquier categoría.