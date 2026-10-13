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Racing de Ferrol

Pablo López, extécnico del Racing de Ferrol, vuelve con Seedorf para cruzar el charco

El coruñés ejercerá de ayudante en el Corinthians brasileño

Redacción Ferrol
13/10/2026 20:49
Pablo López antes de empezar el derbi
Pablo López fue cesado en enero de este añoi
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El expreparador del Racing de Ferrol Pablo López ya tiene nuevo hogar. Un destino en el que, una vez más, y ya van tres, coincidirá con Clarence Seedorf. Tras sopesar diferentes ofertas en Europa, el coruñés, que estuvo vinculado a la casa verde durante casi una década, cruzará el charco para se el ayudante del exmadridista, que asimismo llega a estrenar en el Corinthians. 

Un reencuentro que se produce casi diez años después de su unión para formar equipo en el banquillo del Deportivo, sin poder evitar el descenso a Segunda, marchándose después al cuerpo técnico de Camerún, en donde estuvo casi un año, volviendo ahora al banquillo.

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