Pablo López, extécnico del Racing de Ferrol, vuelve con Seedorf para cruzar el charco

Pablo López fue cesado en enero de este añoi Alfaquí

El expreparador del Racing de Ferrol Pablo López ya tiene nuevo hogar. Un destino en el que, una vez más, y ya van tres, coincidirá con Clarence Seedorf. Tras sopesar diferentes ofertas en Europa, el coruñés, que estuvo vinculado a la casa verde durante casi una década, cruzará el charco para se el ayudante del exmadridista, que asimismo llega a estrenar en el Corinthians.

Un reencuentro que se produce casi diez años después de su unión para formar equipo en el banquillo del Deportivo, sin poder evitar el descenso a Segunda, marchándose después al cuerpo técnico de Camerún, en donde estuvo casi un año, volviendo ahora al banquillo.