A llenar A Malata para el duelo con el Unionistas de Salamanca

Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF Jorge Meis

Afición local y visitante pueden adquirir ya las entradas para el encuentro correspondiente a la octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF. Un partido con el Unionistas de Salamanca como nuevo rival a batir este sábado en la primera sesión vermú verde –13.00 horas–.

Unas localidades que se pueden comprar tanto de forma presencial como online y que tienen un precio de 25, 20 y 15 euros en Tribuna, Preferencia y Fondos. Cabe recordar que el coste para visitantes es de quince, estando ubicados en el sector 11.