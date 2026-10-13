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Racing de Ferrol

A llenar A Malata para el duelo con el Unionistas de Salamanca

El Racing de Ferrol pone a la venta las localidades para este nuevo choque en casa

Redacción Ferrol
13/10/2026 20:54
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Jorge Meis
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Afición local y visitante pueden adquirir ya las entradas para el encuentro correspondiente a la octava jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF. Un partido con el Unionistas de Salamanca como nuevo rival a batir este sábado en la primera sesión vermú verde –13.00 horas–. 

Unas localidades que se pueden comprar tanto de forma presencial como online y que tienen un precio de 25, 20 y 15 euros en Tribuna, Preferencia y Fondos. Cabe recordar que el coste para visitantes es de quince, estando ubicados en el sector 11.

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