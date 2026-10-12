El Racing de Ferrol ya está en la zona deseada, pero mantiene la mentalidad

Siete jornadas ha tardado el Racing en colarse en la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Entre su victoria en Riazor frente al Deportivo Fabril y los demás resultados de la jornada, el equipo ferrolano ocupa ahora la tercera plaza del grupo 1 de Primera RFEF, con trece puntos. Y ahora está a seis del liderato que en la actualidad ostenta el Lugo y tiene dos de renta con las que ya no permiten luchar por dar el salto de categoría. La zona de descenso, mientras, se queda a seis puntos de distancia.

Esta situación, sin embargo, no cambia la manera de pesar del cuadro verde. De hecho, de cara al duelo del sábado frente al Unionistas de Salamanca, el centrocampista Esquerdo recuerda que “en lo que pensamos es en sumar tres puntos cada semana, independientemente de que vengamos de empatar o de perder”. Además, la victoria lograda en Riazor demostró que el equipo ferrolano es capaz de ganar tanto fuera de casa como de local, así que “vamos a buscar lo mismo el siguiente fin de semana de liga”.

Apoyo

Para ello, el conjunto de la ciudad naval espera seguir contando con el apoyo de la afición que el pasado sábado hizo que en Riazor –de los pocos menos de 2.800 aficionados que había, más de la mitad eran racinguistas– se sintiese como en casa. “El estadio, que es una pasada, parecía el nuestro, porque a la gente que más se escuchaba era a la racinguista”, rememora el futbolista valenciano antes de recodar que “ese aliento es el que permite que, cuando tienes que dar una carrera más, sea más fácil hacerla”.

Además, después de quedarse en inferioridad numérica la última media hora de partido, el Racing se vio obligado a jugar de una manera a la que no está acostumbrado. “Hay que saber adaptarse a las circunstancias”, explica Esquerdo antes de apuntar que “también tenemos que saber... y en este caso lo hemos hecho a la perfección”. Fue lo que hizo que la formación cosecharse un buen resultado en Riazor, como ya lo hizo hace unas temporadas cuando, formando parte del Arenteiro, la escuadra de O Carballiño fue capaz de empatar en Riazor contra el Deportivo en esta misma categoría. “Parece que no se me da mal cuando voy de verde en este estadio”, dice.