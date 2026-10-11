Un buen Ropero para vestir al Racing de Ferrol en su estreno fuera de casa

El jugador, durante el duelo en el campo coruñés Javier Alborés

Unai Ropero se unió el sábado a la lista de “killers” de un Racing de Ferrol que, si bien como apuntó su técnico Javi Vázquez no ganó como le hubiese gustado, los tres puntos firmados en una Riazor supieron incluso a más. Un primer triunfo fuera de casa, en un estanque de Riazor en esta ocasión con más verde que azul, que llegó en las botas de un jugador vasco que estaba dónde tenía que estar y envió la pelota lejos del alcance de un Hugo Ríos que, previamente, ya había demostrado su calidad como portero volador.

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No lo pudo hacer con el tiro raso al segundo palo de Ropero, uno de esos goles psicológicos al filo del descanso y con el que el de Vitoria-Gasteiz abrió su cuenta personal. Una diana de equipo, de familia –"porque cuando peor estábamos la gente lo ha dado todo”–, de ese grupo en el que, como señalaba tanto Javi Vázquez como el propio futbolista, se está convirtiendo este Racing.

Un pegamento que ha ido adquiriendo consistencia para unir las diferentes piezas verdes y que en Riazor se pudo comprobar su solidez en “un partido complicado, sabíamos que los filiales te exigen mucho y creo que el equipo ha dado la cara. Estando con uno menos desde el minuto 60 hemos dejado todo el campo”, señalaba Ropero tras un gol, una primera victoria y tres puntos que colocan a los verdes, siete jornadas después, en el lugar de bronce de la categoría de igual color.

Uno menos, más cohesión

La expulsión de Álvaro Ramón hizo que esas piezas verdes tuviesen que expandirse, con unos cambios meditados con rapidez por el equipo de Vázquez –dando entrada a los exdeportivistas Alcaina, Saul y al veterano David Castro–, saliendo del campo, precisamente, el propio Ropero que desde el banquillo vio cómo sus compañeros defendían hasta el pitido final su diana.

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“Eso habla de la importancia del grupo, de los que estban jugando como lo dejan todo. También de la gente que sale del banquillo, incluso de la que no juega, que aprieta, anima”, relata Ropero, “lo que es este grupo es el reflejo de lo que se ha visto, que somos una familia y que unidos somos más fuertes”. Una coalición en la que suma asimismo una afición verde siempre muy presente y que en el campo coruñés convertía el estadio en una delegación de A Malata, en donde los cánticos verdes resonaban casi igual que en casa.

“Es una locura lo que se vive aquí en Ferrol, porque están muy volcados con nosotros. Lo notamos”, confiesa Ropero, “no solamente en los partidos sino en la ciudad. Es muy importante su apoyo y estamos intentando devolverles todo el cariño que nos demuestran”.

La primera de muchas

Ropero lo hizo con esa diana ganadora como lazo en un partido de resistencia, en el que a pesar de no llevar a cabo su mejor versión con balón, el vasco y sus compañeros, como señaló el técnico Vázquez “sacando un partido de gen competitivo, que es igual de importante”. “Hay que valorar estos partidos, pero echar ese coraje, esa unión y sacar adelante el partido sea como sea”, añadía el jugador.

Un Ropero que, tras un inicio de campaña con pausa obligada para recuperarse plenamente de una lesión muscular, en Riazor ya pudo ofrecer un adelanto de lo que está por venir. “No queríamos correr riesgos, porque era principio de temporada. Físicamente en los anteriores partidos me han estado costado un poco más, pero hoy –por el sábado– me he ido encontrando mejor. Con minutos y con ritmo me voy sintiendo mejor”, confesaba el futbolista.

Una puesta a punto que, como primer aviso se tradujo en un gol para firmar una victoria fuera de casa que “espero que sigan viniendo más”. El jugador y sus compañeros volvieron de Riazor arropados ya por el abrigo de tres puntos fuera del calor de A Malata, algo que no emparanoiaba a los ferrolanos, como apuntó Vázquez, pero que, sin duda, permite a equipo y afición trabajar con más confianza y soñar sin miedo a caerse desde un poco más arriba en la tabla de Primera RFEF.