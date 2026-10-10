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Racing de Ferrol

Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "No siempre se gana como uno quiere"

El técnico señaló la capacidad de resistencia de los suyos en un derbi en que para él "no es una victoria merecida"

Redacción Ferrol
10/10/2026 20:13
Vázquez, en el banquillo de Riazor
Vázquez, en el banquillo de Riazor
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La primera victoria fuera de casa para el Racing ha llegado en un feudo como Riazor, si bien no lo ha hecho como a Javi Vázquez le hubiese gustado, que se mostró más satisfecho con el trabajo de los suyos cuando se quedaron con diez que lo realizado previamente.

“No hemos estado al nivel que podíamos estar, sobre todo con balón, defensivamente ha sido correcto, pero nos ha faltado condiciona más y mejor su fase ofensiva”, señalaba, “es una victoria que no es merecida en cuento a los puntos en el partido, pero también esto es la categoría”. El entrenador recordaba así duelos en los que con mejor juego, la recompensa fue menor y el sábado, con “un partido correcto” vuelven los tres puntos a Ferrol.

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Vázquez enumeró cosas a corregir tras este nuevo derbi y que fueron solventadas “sacando un partido de gen competitivo, que es igual de importante” y que les permitió sacarse esa espina de ganar fuera y que quizá sirva, además, para que el madrileño mire por primera vez la clasificación. El técnico apuntaba en el otro lado de la hoja las cosas en las que sí que ha brillado su equipo como “el saber resistir tantos minutos. Es muy difícil lo que hemos hecho hoy. Durante la primera parte, no hemos recibido ocasiones muy claras, tuvimos que defender más de lo que queríamos”.

Y ahí el equipo demostró otra de las capacidades que pueden colocar al Racing en el trampolín. “El equipo sabe sufrir, defender y es un aspecto vital para poder estar arriba”, relata Vázquez, para confesar que “desde la expulsión he disfrutado mucho. Seré un poco masoca, evidente, pero hemos ajustado bien la estructura, hemos pensado un poco en los cambios. Somos un cuerpo técnico de tontos, pero no muy tontos, porque intentamos aprneder”.

Desde el banquillo hubo más cabeza fría que en Getxo de cara a defender mejor y acertó. “Me ha gustado mucho el cambio táctico y creo que a partir de ahí ellos ya no nos han generado nada. Incluso los hemos tenido más controlados con un jugador menos. Estoy muy feliz y orgulloso de esa parte y de competir bien sin balón”. Un triunfo para “saber ganar de esta manera, ya que no siempre se gana como uno quiere". 

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