El Racing de Ferrol ya sabe ganar fuera de casa (0-1)

El cuadro verde suma su segunda victoria seguida Jorge Meis

El Racing ya gana lejos de A Malata. La victoria que consiguió ante el Deportivo Fabril le hace encadenar su segundo triunfo y auparse a las posiciones que al final de la liga regular clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda. Pero, además, el triunfo llegó acompañado del sufrimiento que implicar jugar la última media hora de partido en inferioridad numérica, circunstancia ante la que el cuadro verde opuso su tercer partido sin encajar. Todo eso se condimentó para lograr una victoria que vale más que tres puntos por lo que significa a nivel anímico.

Los dos equipos buscaron complicarle la vida al rival a través de la posesión, así que durante muchos minutos ambos se alternaron en el control de la pelota, aunque en realidad ninguno fue capaz de llegar con verdadero peligro a la portería contraria. Solo un par de apariciones de Eto’o y un disparo de Álvaro Fraga desde dentro del área que el portero Lucas Díaz atajó con seguridad aparecen en la cuenta de ocasiones de esta primera parte, pero sin llegar a significar verdadero peligro para nadie.

En realidad, el partido no se terminó de romper en ningún momento, porque los intentos de una y otra escuadra se topaban siempre con unos rivales preparados para sofocar el peligro. Así que las acciones a balón parado –el filial deportivista sembró algo de incertidumbre en un par de saques de esquina; el equipo ferrolano lo hizo a través de las faltas laterales– aparecieron como una manera de generar peligro. También los lanzamientos lejanos, como uno de Óscar Trejo que el meta visitante despejó a córner con la punta de los dedos.

Sólo en los minutos previos al descanso el encuentro pareció desmelenarse. De hecho, el Racing dispuso en este tramo de su mejor ocasión para adelantarse, cuando una pelota suelta en el área local tras un saque de esquina fue remachada por Dani Ojeda a la puerta rival para que el cancerbero Hugo Ríos salvase “in extremis”. Y, aunque el filial deportivista tuvo también su oportunidad a través de un cabezazo de Iker Gil, el cuadro verde acabó golpeando poco antes del intermedio cuando Ropero recibió dentro del área local, se perfiló y cruzó la pelota al fondo de las mallas para poner por delante a los suyos (0-1).

La desventaja en la que estaba en el marcador invitó al Deportivo Fabril a dar un paso adelante. No a través de la entrada de efectivos más ofensivos, sino aportándole a la acción más intensidad e intención. Enfrente, el conjunto de la ciudad naval fue descubriendo que a medida que pasaban los minutos, si se mantenía seguro en defensa, podía aprovecharse de los espacios que fuese dejando el rival... y con esa intenció llegaron sus primeras variaciones en cuanto al once titular.

Obligado a tomar descaradamente el mando del partido, el Deportivo Fabril trató de hundir cada vez más a su rival dentro de su área. Pero ni a través de las centros laterales que fue capaz de servir, ni mediante los lanzamientos lejanos que consiguió realizar, ni gracias a las acciones a balón que acertó a forzar fue capaz de acercarse al gol. Pero como sí adquirió una posición de dominio fue cuando el rival se quedó en inferioridad numérica después de que Álvaro Ramón viese su segunda amarilla cuando quedaba más de media hora para el final.

Así que, en esta situación de desventaja, a la escuadra visitante no lo quedó más remedio que redoblar sus esfuerzos defensivos para guardarse del empuje rival. Y lo fue logrando con el paso de los minutos, puesto que el Deportivo Fabril se estrellaba una y otra vez ante la portería contraria y no era capaz de acercarse a la meta visitante más que a través de disparos lejanos que no llegaron a suponer peligro. Así que a medida que los minutos iban pasando, el cuadro verde se iba encontrando más y más cómodo hasta acabar sellando la victoria.