El equipo ferrolano quiere darle continuidad al triunfo frente al Pontevedra Jorge Meis

La trilogía de derbis que el Racing va a escribir en este tramo inicial del campeonato encuentra su última obra en el partido que lo enfrenta al Deportivo Fabril este sábado –16.30 horas, Riazor–. Tras enfrentarse de manera consecutiva a Lugo y Pontevedra, el equipo ferrolano se mide al filial de su eterno rival con la intención de darle continuidad al triunfo conseguido frente al cuadro granate... pero también al buen nivel mostrado ante la escuadra de la ciudad amurallada a pesar de la derrota. Porque seguir por ese camino parece lo mejor para empezar a encadenar resultados positivos con regularidad.

Será el cuarto compromiso que el conjunto de la ciudad naval juegue en lo que va de liga regular como visitante... faceta en la que hasta ahora aún no ha estrenado su casillero de triunfos. Así que en esta ocasión pretende hacerlo para que el rendimiento como forastero no empiece a ser algo preocupante. Además, sería la manera de plasmar en un resultado lo que está haciendo bien lejos de A Malata a pesar de no haber ganado por el momento.

Seguridad

Por ejemplo, una de las cosas que pretende hacer en este partido es dejar la portería a cero, algo que solo ha logrado en los dos últimos duelos jugados en casa. Porque, en vista del caudal ofensivo que tiene el cuadro verde, además de que terminar imbatido un choque garantiza un punto, seguramente se traducirá en tres a poco que los futbolistas racinguistas estén acertados en las ocasiones de que dispongan, algo que en esta ocasión también lo acercaría a la zona de playoffs de ascenso a Segunda a lo que quiere llegar.

Además, la compañía de cientos de aficionados que se han apuntado para ver el partido en Riazor –tanto en la grada destinada para la afición visitante como en zonas contiguas– garantiza que el cuadro verde tendrá un gran apoyo desde fuera del campo.