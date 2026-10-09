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Racing de Ferrol

Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Si la semana que viene veo la clasificación, será porque estamos en playoff”

El preparador del cuadro verde destaca el nivel al que están compitiendo los suyos

Redacción Ferrol
09/10/2026 12:35
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
Javi Vázquez, durante el partido ante el Pontevedra
Jorge Meis
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El Racing tiene una nueva oportunidad de aumentar un casillero de puntos como visitante que, de momento, suma sólo uno de nueve posibles. Y, casualmente, este próximo escenario es otro derbi, en este caso en Riazor ante el Fabril. No es una situación que provoque “psicosis” en el conjunto de Javi Vázquez y así lo manifiesta el preparador.

“Hasta el momento no tengo una preocupación excesiva en cuanto a lo que está sucediendo fuera de casa, que han sido pequeños detalles”, señala, “nos he sentido con muchas ganas de ganar fuera, de romper esa barrera de la primera victoria”. Y así viajará el grupo de Vázquez al campo coruñés, al igual que ya lo hizo en sus visitas a Getxo, Almendralejo y Lugo, para “volver a competir al nivel en el que lo venimos haciendo. Ir allí a tumba abierta, a dejarnos la vida, a ganar sí o sí, siempre, es la única manera en la que contemplamos todos los partidos”.

Enfrente, un conjunto dirigido por Manuel Pablo con las características de un filial y ante el que van “preparados para todo lo que pueda pasar. Ellos al final han probado muchas piezas durante estos seis partidos, han hecho más cambios que otros equipos y hay jugadores que están con el primer equipo”, señala el entrenador racinguista que se adaptará a este Fabril más por ser un rival de diferentes características que otros adversarios que por su condición de filial.

Mucho mejor

Vázquez se apoya en esa confianza que da el trabajo bien hecho durante la semana, y no por el hecho del triunfo, y a que “la exigencia y la ambición tienen que ser siempre la misma, independientemente de que hayamos ganado ya –fuera– o no”, sentencia. Una confianza que por parte del técnico es total en los suyos, a los que ve con una capacidad de adaptación que “en ese sentido vamos un poco por delante de lo que podía imaginar en una jornada 6”, confiesa, recordando la exigencia a la que les sometió el Pontevedra “que hizo un gran partido y nosotros fuimos capaces de estar incluso por encima de ese nivel de exigencia”.

Y si esa victoria fuera de casa llegará de manera lógica evitando la citada psicosis, el aterrizaje del Racing en playoff –que podría darse tras el duelo ante el Fabril en función de los resultados– tampoco le quita el sueño, de momento. “No sigue siendo lo más importante. Sigo sin ver la clasificación. Esta semana ya tenía algo de ganas y pensé, la primera vez que la vea será cuando alguien me diga que estamos en playoff. Así que si la semana que viene la veo, será una magnífica escena”, sentenciaba a modo de profecía el técnico.

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