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Racing de Ferrol

La importancia de dejar la portería a cero

El Racing de Ferrol confía en ganar por primer vez a domicilio manteniendo su puerta imbatida en Riazor

Juan Quijano
Juan Quijano
08/10/2026 23:00
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
El portero Lucas Diaz mantuvo su portería imbatida ante el Pontevedra
Jorge Meis
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Las dos últimas victorias conseguidas en A Malata por el Racing muestran el camino para sumar de tres. Tanto contra el Barakaldo (1-0) como frente al Pontevedra (2-0), el equipo ferrolano mantuvo su puerta imbatida. Y, además de que esa circunstancia asegura un punto, con el caudal ofensivo del que dispone el cuadro verde suele ser sinónimo de sumar los tres, lo que hasta ahora se ha traducido en seis.

Incluso para el entrenador racinguista, Javi Vázquez, dejar la portería a cero suele ser un sinónimo de triunfo. Porque de las 18 victorias que ha alcanzado en Primera RFEF (quince la pasada campaña con el Algeciras y tres en esta con el Racing), en 17 el equipo que dirigía no encajó. Solo el Real Unión de Irun, al que el conjunto de la ciudad natal derrotó este curso por 3-2 tras encajar en el tramo final, se escapa de esta tendencia.

De hecho, el único encuentro de la categoría de bronce en el que una escuadra dirigida por Javi Vázquez, en este caso el Algeciras, no encajó y no fue capaz de ganar se remonta al 5 de abril de 2026. Entonces, con motivo de la trigésimo primera jornada del grupo 2 de la temporada pasada el cuadro gaditano igualó sin goles ante el Ibiza en el Nuevo Mirador.

Balance

Por el momento, Cacereño y Ponferradina son las escuadras que más veces han dejado su portería cero. Las cuatro veces que lo han conseguido se han saldado con tres triunfos y un empate, así que ambos han sumado diez puntos gracias a dejar la puerta a cero. Por detrás, Lugo y Cultural Leonesa han finalizado imbatidos tres partidos (dos triunfos y una igualada) y el cuadro verde, junto con otras tres formaciones (Mirandés, Zamora y Mérida) han ganado los dos enfrentamientos en los que no han recibido, lo que les ha reportado seis puntos en la tabla clasificatoria.

Ahora, de cara al partido que lo enfrenta mañana al Deportivo Fabril en el estadio de Riazor, la intención de la escuadra de la ciudad naval es la de volver a acabar el partido sin encajar un gol. Será la manera de asegurarse al menos un punto que le permita seguir en la zona media-alta de la clasificación tras la disputa de siete jornadas, que el cuadro verde saldaría con once puntos. Sin embargo, lo que realmente quiere es sumar su primera victoria a domicilio del campeonato y, de esta forma, irse a los catorce y entrar, posiblemente, en los puestos que meten en los playoffs.

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