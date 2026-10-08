En busca de una victoria a domicilio para cerrar el círculo

El equipo ferrolano quiere celebrar una victoria como ante el Pontevedra Jorge Meis

Casualidades del destino, el calendario del grupo 1 de Primera RFEF ha querido que el Racing juegue tres derbis gallegos de forma consecutiva. Y, después de perder el primero frente al Lugo y vencer en el segundo al Pontevedra –en ambos rayando a buen nivel–, el equipo ferrolano espera cerrar el círculo con un triunfo en el duelo de rivalidad provincial que lo enfrenta este sábado al Deportivo Fabril en Riazor.

Con un solo punto sumado en los tres partidos jugados hasta ahora a domicilio –empate ante el Arenas de Getxo y derrotas frente a Extremadura y Lugo–, Migue Leal reconoce que “no todos los partidos que hemos jugado fuera de casa son para no haber ganado”. Así que, con la mentalidad de jugar un derbi y tratar de devolver a la afición todo el apoyo que está dando, el lateral derecho racinguista apuesta por jugar con ese espíritu para, de esta manera, “tratar de darles los tres puntos o toda esa gente que está viajando para vernos, como ya pasó en el enfrentamiento que jugamos en el Anxo Caro”.

Margen

El buen nivel dado por el conjunto de la ciudad naval en los últimos partidos –“estamos jugando bien, siendo una escuadra que tiene sus armas”, describe– hace que los rivales tengan más cuidado cuando se enfrentan al Racing. Pero, además, Migue Leal explica que “aún tenemos muchas cosas que mejorar”, lo que convierte al cuadro verde en más peligroso de lo que ya está siendo hasta ahora, situado en la octava plaza de la clasificación, con diez puntos sumados en los seis partidos de liga que se han jugado.

Será esta la manera de que la escuadra de la ciudad naval pueda meterse en los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso a Segunda, una zona en la que no ha estado por ahora y en la que quiere estar al final.