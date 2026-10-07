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Racing de Ferrol

Migue Leal celebra con el Premio Estrella Galicia su mejor momento

El lateral derecho del Racing de Ferrol cree que su buen nivel se debe al trabajo realizado a lo largo del verano

Juan Quijano
Juan Quijano
07/10/2026 23:09
Migue Leal Estrella 2
Migue Leal, el momento de recoger el Premio Estrella Galicia
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Que el actual sea el mejor momento que Migue Leal vive desde que está en el Racing se traduce en el Premio Estrella Galicia del mes de septiembre. El lateral derecho de Villarreal acaparó el 49% de los votos y superó a Álvaro Ramón y Arroyo, los otros dos jugadores que optaban a un galardón que hace al futbolista sentirse “muy contento por recibir un premio que confirma que el trabajo que estoy haciendo está dando sus frutos”.

El “lavado de cabeza” realizado por el jugador durante el verano le ha hecho volver con las pilas cargadas y “enfocado en el trabajo, para tratar de dar mi mejor versión”. Por ahora ya se refleja en los dos goles que ha anotado –uno por debajo de su mejor registro en Primera RFEF, que confía en mejorar– pero, sobre todo, sirve para “demostrar quién es el auténtico Migue, porque me siento mucho más liberado y pudiendo ofrecer mis cualidades”, gracias al trabajo defensivo que están realizando Bernal y Fabio González.

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