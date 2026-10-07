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Racing de Ferrol

Inicio del cosido del césped del campo de la ciudad deportiva

Las tareas se prolongarán a lo largo de una semana, en la que las máquinas trabajarán durante las 24 horas del día

Juan Quijano
Juan Quijano
07/10/2026 09:10
Obras del cosido del nuevo campo
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Cada vez queda menos para que el primer campo de la ciudad deportiva que el Racing va a tener en Mandiá esté listo. Después de colocar los más de 8.200 metros cuadrados que ocupa la superficie de juego, hace unos días comenzó la fase del cosido de fibras sintéticas que convertirán el campo en un terrendos máquinas de última generación que trabajarán a lo largo de una semana las 24 horas del díao de juego híbrido. De hecho se encargarán para completar cuanto antes esta etapa.

La maquinaria emplea tecnología láser que mapea con precisión toda la superficie del terreno de juego. Posteriormente se dedica a coser automáticamente las miles de fibras en intervalos regulares de dos centímetros. De esta manera es como se refuerza la hierba natural, aportando resistencia y estabilidad a la superficie del espacio.

Obras del cosido del nuevo campo
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Una vez realizado este proceso, y tras el preceptivo período de asentamiento, el primer equipo del Racing podrá empezar a trabajar en las nuevas instalaciones. Si las condiciones meteorológicas acompañan, el estreno del campo se puede realizar en las próximas semanas.

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