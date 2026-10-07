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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido ante la Ponferradina

El encuentro, correspondiente a la décima jornada liguera, se jugará en el campo de A Malata

Juan Quijano
Juan Quijano
07/10/2026 13:34
Partido entre el Racing Club Ferrol y el Pontevedra CF
El equipo ferrolano, contra el Pontevedra
Jorge Meis
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A las 16.30 horas del sábado 31 de octubre se disputará el partido de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Racing con la Ponferradina.

El encuentro enfrentará a dos de los aspirantes a estar en la zona alta de la clasificación para, de esta manera, acabar luchando por el ascenso a Segunda.

El campo de A Malata será el escenario de un encuentro que será retransmitido por las plataformas FootballClub y FanPlay, además de por el segundo canal de Televisión de Galicia.

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