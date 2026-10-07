El Racing de Ferrol ya sabe el horario de su partido ante la Ponferradina

El equipo ferrolano, contra el Pontevedra Jorge Meis

A las 16.30 horas del sábado 31 de octubre se disputará el partido de la décima jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF que enfrentará al Racing con la Ponferradina.

El encuentro enfrentará a dos de los aspirantes a estar en la zona alta de la clasificación para, de esta manera, acabar luchando por el ascenso a Segunda.

El campo de A Malata será el escenario de un encuentro que será retransmitido por las plataformas FootballClub y FanPlay, además de por el segundo canal de Televisión de Galicia.