Talento de Ferrolterra en las filas del Fabril

Mardones, durante un entrenamiento con el primer equipo EC

Hasta cinco futbolistas de Ferrolterra forman parte esta temporada de la plantilla del Deportivo Fabril, que juega en el grupo 1 de Primera RFEF. Al margen del defensa naronés David Vergara, que todavía no ha debutado en el campeonato, los otos cuatro –Mardones, Samu Fernández, Álvaro Fraga y Guerrero– juegan un papel más o menos protagonista en los planes de su entrenador, Manuel Pablo. Xaqui Rico, que fue preparador de los dos primeros y conoce a los otros dos de verlos jugar o de enfrentarse a ellos, analiza los peligros que le esperan este sábado a la escuadra verde.

Mardones

“Le queda mucho por decir; no sé dónde está su techo”

De Álvaro, hijo de Iñigo –que jugó tres temporadas en Segunda en el Racing–, siempre se destacó que “venía con una educación deportiva de casa”. Además, Xaqui Rico recuerda que mientras estuvo en el club ferrolano destacaba por ser “muy rápido, muy dinámico y muy vertical” y eso le ha valido en el Deportivo, a donde llegó en edad infantil, para jugar en la banda y especializarse en el lateral derecho. “En todo momento parecía que tenía que reivindicarse pero al final siempre era un indiscutible... como parece que ahora vuelve a serlo”, asegura Rico antes de vaticinar que “es un jugador al que le queda mucho por decir. No sé dónde está su techo”.

Samu Fernández y Mardones, en el banquillo EC

Samu Fernández

“Es un líder, siempre compite el máximo nivel”

Del jugador naronés, que se fue del Racing para enrolarse en el Deportivo después de completar su etapa benjamín, siempre se destacó “su disciplina y que era un ganador de duelos nato”. Además, su presencia física y el hecho de que siempre esté concentrado se traduce, a juicio de Xaqui Rico, en que “es muy raro que se equivoque en la toma de decisiones porque es un líder, un jugador que siempre compite al 100%”. De ahí que crea, tras debutar con el primer equipo deportivista tanto en el campeonato liguero como en la Copa, que “la Primera RFEF se le queda pequeña”, sobre todo después de gozar la temporada pasada de menos minutos de los esperados.

Álvaro Fraga

“Es un jugador diferencial, que hace cosas distintas”

En su primer curso como sénior, Álvaro Fraga se está ganando un puesto en los planes de Manuel Pablo. El mediapunta de Valdoviño, que ingresó en el Deportivo después de iniciar su trayectoria en O Val y jugar en el Racing cuando era cadete de segundo año, destaca por ser un jugador muy completo porque, “aparte de tener mucho talento, aporta muchísimo trabajo y es capaz de adaptarse a jugar en posiciones de banda”. Aunque Xaqui Rico no lo entrenó, sí lo vio jugar desde pequeño en O Val –donde estuvo varios cursos trabajando–, lo que lo lleva a decir que “es un jugador diferencial, de los que hacen cosas distintas”.

Álvaro Fraga, durante un partido EC

Adri Guerrero

“La Primera RFEF se le queda pequeñísima”

“La Primera RFEF se le queda pequeñísima”, dice convencido Xaqui Rico cuando habla de un futbolista al que cree que le vino bien estar cedido en el Ourense CF la temporada pasada y que esta, a pesar de haber debutado ya con el primer equipo –fue titular en las dos últimas jornadas del pasado ejercicio–, permanece en las filas del Deportivo Fabril “para darle un plus de calidad al filial”. El entrenador de Ferrolterra lo define como “un extremo muy vertical” que, además, está viendo puerta como lo demuestran los tres goles que ya ha marcado.