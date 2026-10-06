Deportivo Fabril-Racing de Ferrol: derbi entre dos escuadras muy distintas

Migue Leal se lleva la pelota ante Yelko Pino, del Pontevedra Jorge Meis

Además de por ser un derbi, que el Deportivo Fabril no conozca la derrota como local en lo que va de campeonato –por ahora ha jugado tres partidos en casa, saldados con dos victorias y y un empate– y que el Racing no haya sido capaz de ganar a domicilio –resolvió los tres enfrentamientos que disputó como forastero con una igualada y dos derrotas– avanza las dificultades que el cuadro verde va a tener para ganar. Así que estrenar su casillero de triunfos como visitante va a resultar difícil para la escuadra de la ciudad naval en esta oportunidad.

Además, aunque hasta ahora solo se han disputado seis partidos, el filial deportivista está rayando a un gran nivel a pesar de ser uno de los recién ascendidos a la categoría de bronce del fútbol español. Por detrás del líder, UD Logroñés, que es el mejor de los recién ascendidos gracias a los 16 puntos que ha sumado, el Deportivo Fabil es, junto al Real Unión de Irun y el Extremadura, el siguiente en esta tabla gracias a los ocho puntos conseguidos hasta ahora.

Filial

El de este sábado será el primero de los dos partidos que el Racing va a jugar ante filiales –el otro será ante la segunda escuadra del Athletic de Bilbao–. Así que, además de por el hecho de ser un duelo de rivalidad autonómica, este encuentro será especial por el hecho de que la escuadra de la ciudad naval se vaya a enfrentar a un rival que destaca por el ritmo al que juega, la velocidad y la calidad de sus futbolistas, que los hace capaces de lo mejor y de lo peor, algo que lo que se quiera aprovechar la escuadra de Javi Vázquez.

Con Manuel Pablo como entrenador de la formación coruñesa, el Deportivo Fabril ha conseguido por ahora dos victorias, otros tantos empates y el mismo número de derrotas. Todo ello trufado con ocho goles a favor y siete en contra, lo que demuestra la capacidad que tiene la escuadra herculina para encontrar la portería rival. Así que el Racing tendrá que rendir a un nivel alto si quiere sumar los tres puntos y, de esta manera, escalar en la tabla clasificatoria de la categoría.

Continuidad

Después de la victoria sobre el Pontevedra, la tercera que logra en otros tantos partidos jugados en casa, la formación de la ciudad naval espera dar continuidad a este resultado para, de esta forma, encadenar varios triunfos. Será la manera de entrar en la zona que da acceso a los playoffs de ascenso a Segunda para, de esta manera, acceder a los lugares en los que quiere estar al final de la liga regular.

Por ahora, la escuadra de la ciudad naval pretende mantener el buen nivel que está dando semana a semana para, así, estar más cerca de sumar los tres puntos. La capacidad que tiene para rayar a buen nivel, además, le hace tener la posibilidad de hacer crecer esta buena dinámica cuando al campeonato aún está en su tramo inicial.