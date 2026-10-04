Las entradas para ver el partido contra el Deportivo Fabril se ponen a la venta este lunes

La afición racinguista está volcada con el cuadro verde Jorge Meis

De las 564 entradas que el Deportivo ha asignado al Racing para que sus seguidores puedan presenciar desde la grada destinada a la afición visitante el partido que lo enfrenta al filial deportivista el próximo sábado, a las 16.30 horas en el estadio de Riazor, el club de la ciudad naval ha reservado en torno a 125 para la promoción de los viajes organizados por la Federación de Peñas para sus socios.

Las demás localidades, a un precio de quince euros y que son nominativas –es decir, que es necesario aportar el nombre y DNI de la persona que vaya a hacer uso de ellas, además de facilitar un correo electrónico para que el Deportivo las envía directamente al comprador– se ponen la venta en las oficinas que el club tiene en A Malata –los socios tendrán preferencia hasta el miércoles– entre las 10.00 y las 16.30 horas. Cada socio podrá adquirir un máximo de tres billetes, aportando los datos de cada una de las personas que vayan a hacer uso de los billetes, que deben ser socias del Racing.

En el caso de que queden localidades disponibles tras la venta para los abonados, el jueves se abrirá la venta al público que no sea socio. El horario de atención de las oficinas del club será solo ese día de 10.00 a 12.00 horas.