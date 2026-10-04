El Racing de Ferrol, una familia que quiere llegar a lo más alto

Los jugadores del Racing, celebrando el segundo gol marcado ante el Pontevedra Jorge Meis

Tercer partido en A Malata, tercera victoria... y el Racing sigue dando pasos adelante. “Es la línea a seguir”, dice convencido el defensa Ger Nóvoa. Y no solo porque el equipo ferrolano haya escalado a la octava posición, esté a seis puntos del liderato y a uno de la zona que clasifica para los playoffs de ascenso a Segunda. Sobre todo por la unión que se percibe en la plantilla y entre esta y la afición. “Estamos creando una familia y eso es algo que se tiene que valorar, porque es muy difícil hoy en día”, añade el zaguero de Xinzo de Limia.

“Somos un grupo muy especial”, describe al Racing el exterior Buján, que recuerda que Javi Vázquez ejerce de cabeza de familia y la plantilla espera que la afición acompañe al equipo en el viaje. Por eso, tras la unión que se vio a la hora de celebrar el segundo gol racinguista contra el Pontevedra, el futbolista de Barakaldo asegura que “en A Malata vamos a celebrar todos los goles así por la unión que hay con la afición”.

Evolución

El triunfo conseguido sobre el Pontevedra, además, dio cuenta del buen nivel que el Racing está dando cuando juega en casa –es el mejor local de la categoría– pero, como apuntó Buján, “fuera también hay que intentar ganar”. El derbi que lo enfrenta el sábado que viene al Deportivo Fabril, un rival que está dos puestos por detrás en la clasificación, con dos puntos menos, será la ocasión para conseguir la primera victoria como forastero. “Los resultados fuera de casa van a llegar”, dice seguro Buján.

Además, el equipo ferrolano volvió a acabar el partido con la portería a cero –ya lo había hecho ante el Barakaldo– y eso, como recuerda Ger Nóvoa, provoca que “los defensas nos vamos bastante contentos”. El zaguero, además, va más allá cuando explica que “a partir de dejar la portería a cero es donde se empiezan a construir los equipos que al final consiguen cosas”.

Sobre todo porque está convencido de que “al final los goles acaban llegando”. Será esta la manera de que la escuadra de la ciudad naval siga creciendo poco a poco para llegar a lo más alto.