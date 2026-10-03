Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Sin duda esta es una victoria muy merecida”

Vázquez, dando instrucciones en la entrada de David Castro Jorge Meis

El Racing se crece en casa y los verdes se hacen más fuertes ante las adversidades. El conjunto verde sumó tres nuevos puntos en A Malata por un marcador que pudo ser mayor si bien, y como apunta el técnico Javi Vázquez, “ha sido un partido muy difícil. A mí me ha encantado, porque esto es la categoría. Nos ha tocado hacer muchas cosas muy bien para poder tener muchas opciones de ganar y así se ha dado”.

Un encuentro que, como ya había avisado, se decidió finalmente por “pequeños detalles” con una victoria que no definiría como de justicia sino de “intentar maximizar. Hemos vuelto a generar muchas ocasiones y hemos sido capaces de decantar la balanza a nuestro favor”.

El segundo derbi de los verdes, el primero en casa, fue para los de Vázquez que se anotó el encuentro gracias a su buen juego asimismo provocado por la exigencia de un Pontevedra al que, lógicamente, tanto el primer gol como la expulsión condicionaron mucho. “Nuestro nivel ha sido muy alto porque el partido nos ha exigido mucho. Es bueno que tengamos esa capacidad.

El Racing de Ferrol se hace fuerte en A Malata (2-0) Más información

Así que sin duda "para mí es una victoria muy merecida”, añadía el técnico. Un visiblemente contento entrenador que asimismo vio cómo en un duelo en el que “los dos equipos estaban compitiendo muy bien, se estaban neutralizando”, la celebrada diana de Eto’o llega “gracias a una muy buena jugada a nivel colectivo y luego a nivel individual”. Una diana que pone por delante al conjunto racinguista en un momento del duelo en el que "para mí lo más justo seguramente era un empate”.

Tras ese gol e incluso antes de la expulsión, el Racing estuvo en el duelo, quiso más y lo tuvo. “Hemos salido bastante mejor antes de la expulsión y luego se nota la superioridad”, subrayaba Vázquez.

Una citada diana de Eto’o a la que se unió posteriormente la de Ojeda en una lista de goleadores a la que al preparador le faltó el nombre de “Alcaina. Me ha faltado, porque hubiera sido el sumun, de volar. Estamos construyendo cosas que realmente me emocionan y me ilusionan porque van más allá del resultado”, confesaba el satisfecho entrenador de un Racing en pleno despegue.