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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Pontevedra

Los de Javi Vázquez buscan su primera victoria en un derbi gallego

Iago Couce
Iago Couce
03/10/2026 15:30
Directo Racing-Pontevedra
Racing de Ferrol
0-0
Pontevedra
1'
Primera parte

Control

El Racing busca mantener la posesión, mientras que el Pontevedra muerde la salida de balón verde

1'
Primera parte

Arranca el partido

Ya rueda el balón en A Malata. El Racing ataca hacia Fondo Norte 

Minuto de silencio

Antes del inicio del choque se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento Miguel Ramil, abonado del club desde hace más de 25 años y cofundador la Peña Morandeira

Un mes ajetreado

Octubre se plantea como un mes muy ajetreado como ilusionante, puesto que se presenta cargado de partidos, pero también con la cercanía de poder estrenar su ciudad deportiva.

Monjonell, al habla

El central, en una entrevista con este periódico, aseguró que este Racing es un equipo muy difícil de vencer y que se ve ascendiendo a final de temporada. Descubre lo que nos contó.

Ganar o ganar

Una de las voces más autorizadas del vestuario racinguista, Jesús Bernal, señaló que hay que vencer como sea tanto este derbi como el resto de partidos. Lee sus palabras

Aniversario

Antes del encuentro, la peña D'Tapas celebró su quinto aniversario y empezaron a vivir ya el derbi contra un Pontevedra que también desplazó a bastantes aficionados.

Palabra del entrenador

Para Javi Vázquez lo más importante es "centrarnos en lo que depende de nosotros" y evitar que factores externos influyan en este derbi. Lee sus palabras.

El XI del Pontevedra

Rubén Domínguez confía en Marqueta; Vidorreta, Alba, Álvaro, Rui Pedro; Ivorra, Yelko Pino; Argos, Luisao; Compa y Alberto Gil.

El XI del Racing

Javi Vázquez apuesta por Lucas Díaz; Migue Leal, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal; Raúl Blanco, Ropero, Dani Ojeda y Etienne Eto'o.

La previa

Tanto el Racing como el Pontevedra comparten el mismo objetivo, sumar una victoria en este derbi y así despegar en la clasificación. Con todo, no será fácil conseguirla. Descubre las claves de este choque.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el derbi en A Malata