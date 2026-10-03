En Directo | Racing de Ferrol-Pontevedra
Los de Javi Vázquez buscan su primera victoria en un derbi gallego
Control
El Racing busca mantener la posesión, mientras que el Pontevedra muerde la salida de balón verde
Arranca el partido
Ya rueda el balón en A Malata. El Racing ataca hacia Fondo Norte
Minuto de silencio
Antes del inicio del choque se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento Miguel Ramil, abonado del club desde hace más de 25 años y cofundador la Peña Morandeira
Un mes ajetreado
Octubre se plantea como un mes muy ajetreado como ilusionante, puesto que se presenta cargado de partidos, pero también con la cercanía de poder estrenar su ciudad deportiva.
Monjonell, al habla
El central, en una entrevista con este periódico, aseguró que este Racing es un equipo muy difícil de vencer y que se ve ascendiendo a final de temporada. Descubre lo que nos contó.
Ganar o ganar
Una de las voces más autorizadas del vestuario racinguista, Jesús Bernal, señaló que hay que vencer como sea tanto este derbi como el resto de partidos. Lee sus palabras
Aniversario
Antes del encuentro, la peña D'Tapas celebró su quinto aniversario y empezaron a vivir ya el derbi contra un Pontevedra que también desplazó a bastantes aficionados.
Palabra del entrenador
Para Javi Vázquez lo más importante es "centrarnos en lo que depende de nosotros" y evitar que factores externos influyan en este derbi. Lee sus palabras.
El XI del Pontevedra
Rubén Domínguez confía en Marqueta; Vidorreta, Alba, Álvaro, Rui Pedro; Ivorra, Yelko Pino; Argos, Luisao; Compa y Alberto Gil.
El XI del Racing
Javi Vázquez apuesta por Lucas Díaz; Migue Leal, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal; Raúl Blanco, Ropero, Dani Ojeda y Etienne Eto'o.
La previa
Tanto el Racing como el Pontevedra comparten el mismo objetivo, sumar una victoria en este derbi y así despegar en la clasificación. Con todo, no será fácil conseguirla. Descubre las claves de este choque.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el derbi en A Malata