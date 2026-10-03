Cuando lo que importa es sumar los tres puntos

La entrada de Ropero puede ser una de las novedades en el once titular Jorge Meis

Al final, lo que importan son los puntos. El buen nivel dado por el Racing en su último partido confirma que está en la línea correcta, pero la derrota encajada le hace estar por debajo de lo que merece. Por eso, en el encuentro que lo enfrenta al Pontevedra esta tarde –16.30 horas, A Malata– pretende continuar por la buena senda... pero acompañarlo esta vez de una victoria que lo acerque a la zona en la que quiere estar al final de la liga regular.

Se trata del segundo derbi que el cuadro verde juega de manera consecutiva. Son de esos partidos especiales, diferentes al resto, en los que lo emocional está por encima de lo futbolístico y que al cuadro verde no se le dieron bien la temporada pasada... y tampoco esta. Así que la formación de la ciudad naval espera mejorar su nivel ante un rival que, a priori, comparte los objetivos de estar en la zona media-alta de la tabla clasificatoria de la categoría de bronce.

En la actualidad, el conjunto granate está seis puestos y un punto por encima de la escuadra del grupo de la ciudad naval. Así que ganar esta vez le daría a la formación local el impulso de adelantar en la tabla a este adversario y, además, acercarse a los puestos de playoffs de ascenso a Segunda en los que quiere estar.

Cambios

No por la derrota sufrida ante el Lugo, sino que el empuje mostrado por los futbolistas que están entrando en acción desde el banquillo anuncia que habrá cambios en el once titular. Con las únicas bajas de Edgar Pujol –ausente por los compromisos con su selección– y Álvaro Juan –cada vez más cerca de unirse al trabajo con el grupo–, el cuadro verde hará valer las alternativas que le ofrece su plantilla para presentar un once titular de garantías.

Además, volver a jugar en casa –donde solo ha ganado– y hacerlo delante de una afición fiel presagia que el combinado verde va a dar un buen nivel para poder ganar el partido.