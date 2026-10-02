Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Lo importante es estar focalizados en lo que depende de nosotros”

Javi Vázquez, durante el partido ante el Barakaldo Jorge Meis

“Lo que quiero es que mi equipo sea el mejor cada semana”. A Javi Vázquez, entrenador del Racing, lo que más le preocupa es que la plantilla que dirige vaya cubriendo los procesos necesarios para avanzar. “Es lo que nos va a acercar a ser mejores y a ganar”, explica. De hecho, a pesar de la derrota sufrida contra el Lugo en el Anxo Carro, el preparador apunta que “ya estamos construyendo y pensando en qué podemos ser mejores, partiendo de una autocrítica que sea sana”.

De ahí que sostenga que “a día de hoy me gusta mucho el equipo, porque las cosas van como tienen que ir”. Así que, destacando del último encuentro que “me encantó ver muchas de las cosas que estamos mejorando”, el técnico madrileño tiene la esperanza “de ganar mi primer derbi con el Racing y celebrarlo con nuestra afición. Lo importante es que estamos focalizados en lo que depende de nosotros”.

Tranquilidad

Entre esas cosas a mejorar, la falta de gol no es una de las que inquieta al preparador de la escuadra de la ciudad naval –“estaría preocupado si no generásemos ocasiones”, apunta–. Javi Vázquez, de hecho, recuerda que “no hay ninguna psicosis en cuanto al gol”. Es más, el entrenador cree que “en esta situación siempre hay un tema bastante emocional”, así que lo importante es que los futbolistas vayan con confianza a las acciones”.

En cuanto al rival, Vázquez califica al Pontevedra como “un equipo con una identidad clara, la de querer tener el balón”. Además, explica que se trata de una escuadra “dinámica y valiente con la pelota, que genera muchas cosas, y compacta sin ella”. Además, el partido de A Malata será el de la vuelta de Rubén Domínguez al banquillo tras seis partidos de sanción, algo que lleva al entrenador racinguista a decir que “para él también será un motivo de alegría volver”.