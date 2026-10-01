Octubre, un mes exigente para el Racing de Ferrol

Los jugadores del Racing, celebrando un gol ante el Barakaldo Jorge Meis

Cinco partidos –tres en casa y dos a domicilio– son el menú que le espera al Racing para el mes de octubre que acaba de empezar. Son los mismos partidos que el equipo ferrolano ha jugado hasta ahora, así que su objetivo es saldarlos con más puntos de los que ha conseguido hasta ahora. Será la manera de ascender en la tabla clasificatoria y acercarse a las plazas que dan acceso a los playoffs de ascenso a Segunda. Este es el repaso de estos duelos.

Racing-Pontevedra

Derbi entre candidatos a meterse en la zona alta

Si septiembre terminó para el Racing con un derbi, octubre empieza con otro. La visita del Pontevedra enfrenta al cuadro verde con un candidato a estar en la zona media-alta de la clasificación del grupo 1 de Primera RFEF. El cuadro granate ha sumado por el momento un punto más que el ferrolano, así que todo lo que no sea perder le hará salir de esta jornada por delante en la tabla. Enfrente, el conjunto de la ciudad naval espera ganar este partido para, de esta manera, superarlo y acercarse a las posiciones de playoffs

Deportivo Fabril-Racing

Último duelo de rivalidad autonómica de este tramo

El último de los tres partidos de rivalidad autonómica que el Racing va a encadenar lo lleva a Riazor para jugar contra el filial del Deportivo. Se trata de un recién ascendido a la categoría que, después de no ganar en las dos primeras jornadas, ha mejorado poco a poco. Las dos victorias que ha conseguido jugando como local, de hecho, lo sitúan en la segunda plaza de los partidos disputados en casa, así que la escuadra que prepara Manuel Pablo parece en la senda correcta para la permanencia.

Racing-Unionistas

Rival incómodo en un horario nada habitual

Estrena el Racing la franja horaria de las 13.00 horas de un sábado para jugar su partido de la octava jornada. Enfrente tendrá a un Unionistas de Salamanca que, como viendo siendo habitual en las últimas temporadas, empieza el campeonato en la zona baja de la clasificación... para ir mejorando poco a poco. Es a lo que tiene que prestar atención del cuadro verde para, de esta manera, no verse sorprendido por un rival que acostumbra a poner en problemas al conjunto en A Malata, como ha mostrado en los últimos duelos que han disputado.

Mirandés-Racing

Visita al campo de uno de los recién descendidos

El primero de los descendidos de Segunda a los que se va a enfrentar al Racing lo coloca ante un desplazamiento complicado. Tanto por el nivel de una escuadra que cuenta con una de las mejores plantilla de la categoría como por el hecho de jugar en un escenario en el que la formación de Miranda de Ebro no ha hecho más que ganar... sin encajar un solo tanto. Así que el encuentro será una prueba de nivel para el cuadro verde llegados a la parte central de la primera vuelta del campeonato liguero del grupo 1. Así que la escuadra de la ciudad naval, ya en estas alturas del campeonato, espera estar ya cerca de las plazas en las que pretende estar al final de la ligar regular del certamen.

Racing-Ponferradina

Choque ante otro de los candidatos a dar el salto

El mes termina con el enfrentamiento ante otro de los aspirantes al ascenso, ya sea de manera directa o en los playoffs –en las dos últimas temporada ya se quedó al borde de lograrlo pero finalizó sin el premio en el último partido de la temporada–. Al contrario de la temporada pasada, el cuadro berciano ha empezado este curso mostrándose como una escuadra sólida y fiable, lo que le hacer estar en la zona media-alta, a la espera de escalar lo antes posible.