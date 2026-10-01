La peña D’Tapas celebra con una fiesta su quinto aniversario

Previa del Racing-Pontevedra en D'Tapas Jorge Meis

El quinto aniversario de la peña racinguista D’Tapas es la razón por la que en el barrio de Canido se vive este sábado, a partir de las 12.00 horas, una fiesta de celebración de esta efeméride. Este acto ejercerá también de previa del partido que va a enfrentar al Racing y al Pontevedra en el estadio de A Malata con motivo de la sexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF.

En el entorno de esta establecimiento, situado en la calle Alegre, habrá primero conciertos –a partir de las 12.00, y durante dos horas, tocará 3D Band; y desde las 14.00 hasta las 15.30, lo hará Os Xotas–. Y durante el tiempo que dure la fiesta estará instalada un foodtruck de comida de la empresa La Fábrica de los Manjares.

Corteo

A las 15.30 horas, esta celebración –organizada por la peña racinguista D’Tapas en colaboración con la Federación de Peñas del Racing de Ferrol– se trasladará al estadio de A Malata. Allí, la afición racinguista espera disfrutar de la victoria del cuadro verde contra el Pontevedra, que sería la tercera como local en otros tantos enfrentamientos de liga.

Con este ambiente previo, se espera que el recinto de la ciudad naval presente su mejor entrada de la temporada con el objetivo de conducir a la escuadra de la ciudad naval al triunfo sobre el Pontevedra. Será la demostración de la comunión que hay entre el equipo y la afición racinguista ahora mismo.