Monjonell, futbolista del Racing de Ferrol: “Somos un grupo competitivo al que es difícil derrotar”

Monjonell busca el remate durante el partido ante el Barakaldo Jorge Meis

No ha dejado Eric Monjonell (Barcelona, 2001) de jugar un solo minuto en lo que va de campeonato. Él es uno de los tres futbolistas del Racing –los otros son el portero Lucas Díaz y el centrocampista Bernal– que lo han hecho y, por eso, analiza en primera persona las cinco primeras jornadas de un equipo ferrolano. A pesar de estar en la duodécima plaza, a tres puntos de las posiciones que clasifican para los playoffs de ascenso y a seis de la que permite saltar de manera directa al fútbol profesional español, las sensaciones que le quedan son positivas... y confía en que mejoren aún más.

¿Percibe que el equipo va a más jornada a jornada?

La verdad es que sí. En la primera jornada, contra el Arenas de Getxo, se veía que éramos un buen equipo pero que aún debía trabajarse más. En cambio frente al Lugo, que sufrimos una derrota inesperada, realizamos un muy buen partido. Todavía se pueden mejorar muchas cosas pero el equipo crece cada semana: nos conocemos más y somos un grupo muy competitivo, al que va a ser difícil ganar. Por eso creo, al cien por cien, que vamos a estar arriba.

¿Cómo se explica que una derrota como la sufrida en el Anxo Carro sepa a victoria?

Al final perdimos, es cierto, pero si hay que perder que sea de esta manera, porque estuvimos muy cerca de ganar. Es lo que merecimos y por eso acabé el partido con una rabia inmensa, porque lo dimos todo y el fútbol no había sido justo con nosotros. Estuvimos muy bien, es la línea a seguir... pero hay mejorar muchas cosas.

¿Cree que el Racing ha sumado menos puntos de los que ha merecido hasta ahora?

Por supuesto. Nos están machacando los errores puntuales, porque el rival con tres ocasiones nos marca un gol y nosotros necesitamos veinte opciones para anotar: tenemos que tener más efectividad.

¿Les quita presión el hecho de no estar ya en puestos de playoffs o les gustaría estar en ellos cuanto antes?

Las notas se ponen al final de la liga. Es cierto que a nosotros nos gustaría estar ya arriba, como a todo el mundo, y estamos haciendo méritos para ello. ¿Presión? Es que estamos en el Racing y siempre hay que estar arriba. Es una presión buena... pero te la pones tú mismo por estar en el Racing, donde siempre se sale a ganar sin mirar quién es el rival.

¿Por qué en casa se gana todo lo que se juega y a domicilio aún no se ha podido vencer?

Se ha dado así. En nuestra casa, que tiene que ser un fortín porque en A Malata tenemos que sumar todos los puntos, somos más eficaces. Y fuera nos está costando más... pero deberíamos haber conseguido algún triunfo. Es cierto que jugar en casa se nota, porque es impresionante cómo aprieta la afición, el estadio... y los rivales lo saben. Pero nos tenemos que hacer fuertes en los dos lados. Fuera de casa, si no se puede ganar, al menos tenemos que empatar.

¿Que el equipo sea fuerte en defensa es una de las claves para estar arriba al final?

Sí, por supuesto. Mantener la portería a cero es algo indispensable en el fútbol. Es muy difícil, pero cuantas más veces lo consigas más cerca estarás de ganar. ¿Haberlo conseguido hasta ahora solo una vez es una espinita? Claro, al final del partido contra el Real Unión nos despistamos y pudimos conseguirlo. Es algo que tenemos que mejorar... pero es que delante hay un rival que también tiene sus cosas, que nos analiza, que sabe cómo defendemos... Es difícil, pero es algo a lo que tenemos que dar más importancia.

¿Cómo marcha el acoplamiento del cuarteto defensivo que se hecho habitual?

La verdad es que a todos, Migue Leal, Ger Nóvoa y Álvaro Ramón, los conozco desde esta temporada. Es un proceso que va muy bien, porque son grandes jugadores y excelente personas... lo mismo que gente como Edgar Pujol, David Castro o Saúl García, que ahora no están teniendo demasiada participación, pero que son futbolistas excelentes y que trabajan igual de bien.

¿Esperaba un apoyo de la afición tan grande como el que se está notando ahora?

Es algo increíble. Flipé tanto cuando salí a calentar como al final del partido. Vengo de un club que no tiene mucha masa social y cuando veo lo que nos apoya nuestra afición, que se la escucha más que a la del Lugo a pesar de jugar en su campo, es increíble. Ojalá fuese así todos los partidos, porque es algo que sorprende y a la vez impacta.

¿Qué le parece el calendario que le viene ahora al Racing, con dos derbis seguidos?

No hay que pensar en que sea un derbi, sino que es un partido más. Está el aspecto emocional que hace que la gente lo viva más, así que esta semana contra el Pontevedra y la semana que viene frente al Deportivo Fabril vamos a intentar sumar los tres puntos en cada uno de estos encuentros para sumar seis a nuestro casillero de puntos.

Sería, seguramente, la manera de que la formación de la ciudad naval se colase en las posiciones importantes, las que al final de la liga regular dan acceso a los playoffs.