Jesús Bernal: "Da igual que sea en casa o no, tenemos que salir a ganar"

Jesús Bernal está siendo una pieza importante para Javi Vázquez Jorge Meis

Ganar, ganar y volver ganar. Esa es la mentalidad que quiere implantar tanto Javi Vázquez como uno de sus capitanes, un Jesús Bernal que reconoce que "tenemos que ser un equipo que tiene que ganar ya sea en casa, para convertirla en un fortín, como fuera. Hay que ir a por todas. No vale con que vayamos fuera y digamos que nos vale un empate. Hay que vencer un fin de semana sí y otro también, dando igual si es la jornada cinco, la 37 o un amistoso".

Y es que al de Muniesa le dio mucha “rabia el resultado contra el Lugo porque es una derrota diferente a la de Extremadura”, indica y añade que “obviamente a estas alturas de temporada hay mucho que mejorar y estamos dando pasos hacia adelante. Duele perder y más cuando no mereces la derrota, pero esto nos va a servir para crecer”.

Así, añade que “esto es deporte y puede pasar cualquier cosa, pero tenemos que dar lo máximo. Además, tenemos que canalizar las emociones de la mejor manera o de la que sirva a cada uno. En mi caso, si me voy con rabia eso significa que hemos hecho bien las cosas”.

Paciencia

De hecho, a pesar de ese duro golpe, el vestuario está convencido de que es el camino correcto, de que están construyendo un equipo muy bueno que va a pelear por el ascenso. Por eso, pide calma “y no sacar conclusiones precipitadas. Es normal que queramos buscar por qué, buscar soluciones, pero eso pasa por seguir trabajando en el día a día, seguir con la idea del ‘míster’ y seguir en el proceso de crecimiento”, apunta.

En este sentido, el mediocentro agrega que “al final, el cuerpo técnico es nuevo y hay mucho jugador nuevo. Es algo típico que se dice, pero es una idea nueva totalmente. Y desde el primer día hemos dicho que queremos una idea nueva y ambiciosa. Entonces vamos a dar tiempo y buscar los resultados. La liga es muy larga. Yo siempre digo, las clasificaciones a partir de enero, si quieres echar un vistazo, y cuando queden seis jornadas”.

Por suerte, ahora llega otro derbi, esta vez contra el Pontevedra, para olvidar ese traspié ante su gente y demostrar que “los vamos a dar todo. Eso es lo quieren y se lo tenemos que dar, sin importar el rival que sea. Tenemos que jugar bien, seguir creciendo y aportar nuestro máximo esfuerzo”, reclama Bernal.

Sobre este choque, comentó que “es un partido de nuestra liga. Se trata de un equipo que trata muy bien el balón y fijo que será un duelo divertido en el que ambos queremos el control del balón”. Además, contarán con el apoyo de una afición que “entiende que a veces se gana y otras se pierde. Sus alegrías son las nuestras y viceversa. Desde aquí dar las gracias porque fue una barbaridad lo que vivimos y estoy seguro de que esa unión va a marcar la diferencia. Por eso, tenemos que darle motivos para que sucedan cosas como el otro día con un resultado diferente”, señala.

Papel multiusos

Asimismo, Jesús Bernal está atravesando un gran momento de forma después de varios meses complicados. Hasta el momento lo ha jugado todo y ha demostrado una versatilidad que sorprende a ajenos, pero que para él es normal. En este sentido, el de Muniesa se considera “un jugador a disposición del club. Estoy llevando este rol con mucha ambición y alegría y eso se nota. Hago lo que sea más conveniente para ayudar al equipo”, apunta.

Así, el ‘14’ racinguista señala que para él no supone un problemas esos múltiples cambios de posición, puesto que “durante toda mi carrera, dependiendo del entrenador he jugado más de media punta, más de ‘10’. También he jugado, cuando era pequeño, de delantero, al igual que de ‘6’ o de ‘8’ e incluso de central”, dice y agrega que “me pongo donde haga falta, incluso si fuese necesario de portero también, aunque no me sé tirar bien para un lado”, apunta entre risas.

Por último, esa alegría también se traslada a un vestuario del que él es una de las voces más autorizadas. El capitán verde indica que “hay un grupo muy unido y con mucha ambición. Obviamente nos gustaría llevar más puntos de los que tenemos, pero estamos haciendo las cosas bien para conseguirlo”, finaliza.