Racing de Ferrol-Pontevedra: dos candidatos a los playoffs, frente a frente

Racing y Pontevedra. en su enfrentamiento de la pasada temporada Martín Barreiro

Racing y Pontevedra, candidatos a meterse en los playoffs de ascenso a Segunda, llegarán al derbi que los enfrenta el sábado fuera de la zona en la que desean estar al final de la liga regular. El cuadro verde aparece en la actualidad, con siete puntos, en la duodécima plaza del grupo 1 de Primera RFEF, a seis de la que da acceso directo a la categoría de plata y a tres de las que meten en las eliminatorias para dar el salto de categoría. Mientras, el conjunto de la ciudad del Lérez está, con ocho puntos, en el sexto lugar, a cinco de la cabeza y a dos de los que quiere estar al final.

Así que, aunque ganar el encuentro que los va a enfrentar este sábado no les asegura meterse en los puestos que clasifican para los playoffs, sí los puede acercar a estos lugares. Será la manera de aproximarse a unos puestos que por ahora no han probado, en el caso del conjunto de la ciudad naval, o solo han estado en ellos de refilón, como es la caso de la formación granate en lo que va de torneo.

Recuerdo

Así, mientras que el cuadro verde ha estado hasta ahora en la octava plaza como mejor situación –tras las jornadas tercera y cuarta– y en la decimocuarta como peor –después de la derrota encajada en el feudo del Extremadura–, el pontevedrés tiene como mejor ubicación la segunda posición –en la que estaba al final de la segunda jornada tras encadenar otro triunfo al primer éxito liguero–, mientras que su peor situación fue la séptima plaza en la que estuvo tras las jornadas primera, tercera y cuarta. Así que ambas formaciones intentarán mejorar sus registros con una victoria en el encuentro del sábado.

Será la manera de demostrar que las dos escuadras pretenden estar entre los mejores al final de la liga regular para, de esta forma, acabar luchando por el ascenso a Segunda, categoría a la que quieren acabar llegando. A pesar de que todavía quedan 99 puntos por ponerse en juego, la intención de las dos escuadras es la de colarse cuanto antes en las plazas deseadas para, así, acabar logrando el objetivo marcado.

El ambiente que se espera para este partido, además, es otro de los aspectos que pueden hacer especial este duelo de rivalidad autonómica, en el que el cuadro verde quiere volver a la senda de la victoria en el campeonato liguero.