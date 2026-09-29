La puesta en marcha del campo de hierba natural de la ciudad deportiva de Mandiá entra en su recta final

Un operario colocando el césped del primer campo de entrenamiento de la ciudad deportiva RCF

La colocación de los tepes de hierba natural en el campo principal de la ciudad deportiva del Racing, en Mandiá, lleva a entrar en su recta final la adecuación de este espacio. Se trata de 462 grandes rollos de más de una tonelada. El tapiz, diseñado de manera específica para jugar el fútbol, se forma por dos especies de hierba cultivada de manera previa en otra ubicación.

Los trabajos de colocación se prologarán durante tres o cuatro días. Posteriormente se coserán fibras de césped artificial para que el terreno tenga un sistema híbrido, proceso que tiene previsto realizarse la semana que viene. De hecho, se trabajará de modo ininterrumpido las 24 horas del día en una superficie que será de 8.214 metros cuadrados.

En caso de que las condiciones meteorológicas sean favorables, una vez completado el proceso de asentamiento y enraizamiento del césped, cerca de dos semanas después la plantilla ya podrá empezar a trabajar en este campo.

Además, en las últimas semanas se ha instalado la red de drenaje y recogida de pluviales, todo el sistema de riego y drenaje perimetral y se ha adecuado el terreno, con una base de tierra vegetal, sobre el que se asentarán ahora los tepes de hierba.