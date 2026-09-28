La afición del Pontevedra va calentando motores para el derbi contra el Racing de Ferrol

Imagen de la afición del Pontevedra en A Malata Jorge Meis

Un total de 198 entradas vendidas, un bus completo y un segundo empezando a llenarse es el balance con el que el Pontevedra saldó la primera jornada de venta de entradas para presenciar el partido que este sábado, desde las 16.30 horas, enfrentará al cuadro granate con el Racing en A Malata con motivo de la sexta jornada liguera. Puesto que el encuentro ha sido declarado de alto riesgo por el Comité Antiviolencia, todas las localidades serán nominativas y la venta permanecerá cerrada el día del choque.

El Pontevedra espera agotar a lo largo de la semana los 406 billetes de los sectores 10 y 11 de Fondo Norte –la grada destinada a la afición visitante–, con acceso por la puerta 7, que el Racing le ha remitido. Estas entradas, en virtud del acuerdo de reciprocidad alcanzado entre ambos clubes, tendrán un coste de quince euros y son gestionada directamente por el club de la ciudad del Lérez. El resto de localidades, que se pueden adquirir en la web oficial del Racing, cuestan 35 euros (Tribuna), 30 (Preferencia) y 25 (Fondos).

Las condiciones de seguridad establecidas para este encuentro determinan que los elementos identificativos del equipo visitante solo estén permitidos en la grada visitante y no en el resto de sectores del estadio.

Ambiente

A la espera que se complete la venta de entradas para presenciar el partido de este sábado, el ambiente para el duelo va creciendo de manera paulatina y, por eso, se espera que A Malata registre su mejor entrada de la temporada. Tras superar por poco los cuatro mil aficionados en los dos primeros choques del torneo liguero, para esta ocasión confía en sobrepasar esta cifra y registrar una entrada por encima de los 5.000 aficionados.

Será la manera de que el cuadro verde se vea más respaldado por su afición para, de esta manera, tratar de conseguir la victoria tras la derrota en Lugo en el primer derbi gallego del curso.