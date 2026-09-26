Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: “Es incomprensible que al menos no empatásemos”

El técnico, durante el duelo ante el Barakaldo Jorge Meis

“Ocurriendo todo lo que ha ocurrido en noventa y pico minutos es inviable acabar perdiendo este partido”. Así de claro se manifestaba un Javi Vázquez incrédulo por el vacío de puntos con el que el Racing regresa a casa de Lugo.

Una dolorosa derrota ante un Lugo más acertado en sus llegadas –"te hacen tres y un gol y nosotros haciendo diez o doce ocasiones claras y no hemos hecho gol”– y en un partido en el que el preparador ha ido ajustando a su equipo para conseguir una sustancial mejora defensiva.

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“En la primera parte, no estando mal, tampoco me gustaba al cien por cien el equipo. A los minipuntos ha sido muy igualada, donde ellos sí han hecho esa ocasión que han tenido, y nosotros no”, añadeía Vázquez. Es el único pero a su formación, esa falta de acierto, ya que para el entrenador “hoy seguramente estoy más orgulloso que incluso en las dos victorias previas. Por todo lo que hemos hecho, conseguido de visitantes. Es incomprensible para mí que hoy al menos no nos vayamos con un empate en el marcador”, confesaba el técnico.

Una derrota que “duele” por lo ofrecido por la formación verde pero “no la metimos”, señaló tajante el preparador que ve la línea a seguir por lo suyos. “Hay que seguir siendo un equipo como el de hoy, fiable, y eso nos va acercar mucho a ganar muchos partidos”, señalaba Vázquez al término del encuentro en el Anxo Carro.

Y con un resultado que no acompañó a sus intereses ni a su fúbol “estamos siendo capaces de transmitir lo que realmente queremos ser y la afición hoy ha podido ver lo que es este equipo, que siempre va a tumba abierta y que no para. No estamos obteniendo los resultados que merecemos pero estamos en la línea”, añadía.

El campo lucense volvió a teñirse del verde racinguista en un choque con el que el Racing se hace más fuerte con un traspié en “un inicio que no está siendo el más cómodo, pero me gusta pensar que todo pasa por algo".