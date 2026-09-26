Al Racing de Ferrol le falla la puntería (1-0)

Un jugador del Racing, tras una derrota Daniel Alexandre

De nuevo un derbi gallego vuelve a ser desfavorable para los intereses del Racing. El equipo ferrolano salió derrotado del partido de rivalidad autonómica que lo enfrentó al Lugo víctima de su falta de puntería ante la meta rival,. Porque, a pesar de que el conjunto de la ciudad naval dispuso de ocasiones, muchas, para irse con algo positivo del Anxo Carro, en realidad no fue capaz de neutralizar el tanto marcado por el Lugo en la primera parte y se quedó con una derrota de esas que duelen bastante.

El partido empezó con el ritmo que se presupone a un encuentro de esta estirpe, con idas y venidas constantes a las dos porterías pero sin demasiadas ocasiones más allá del lanzamiento del racinguista Dani Ojeda que fue atajado por Marc Martínez o el del local Rufo Lucero que Lucas Díaz desvió con algunos apuros. Este último lanzamiento fue el punto álgido de un tramo de encuentro en el que el cuadro local apretó más, aunque entonces, y de manera casi consecutiva, el cuadro verde reaccionó y estuvo a punto de marcar en una acción a balón parado y el cuadro local se adelantó gracias al remate de Álex Gallar en acción que debió ser revisada en vídeo varios minutos tras ser anulado inicialmente por fuera de juego.

Este gol calmó un tanto el encuentro, sobre todo por el bando local, porque enfrente el cuadro verde no fue capaz de aumentar el ritmo a su ataque, así que sus acercamientos a la portería contraria fueron escasos y, además, no se tradujeron en ocasiones para marcar. Así que el Lugo aprovechó la circunstancia para tomarse un pequeño descanso y contener el ataque de su adversario.

En el tramo final de la primera parte, por eso, el dominio de la pelota fue absoluto de la escuadra de la ciudad naval. Pero las ocasiones brillaron por su ausencia –aunque el cuadro verde reclamó como gol una acción en la que el portero Marc Martínez atrapó la pelota sobre la línea de gol–, aunque poco antes de llegar el descanso el equipo local estuvo a punto de aumentar su renta con un disparo de Arturo Palma desde fuera del área que se fue desviado.

La entrada en escena de Eto’o advirtió de que el Racing quería tener un talante más ofensivo en la segunda parte. Sin embargo, la primera gran ocasión de la reanudación fe la que tuvo Mo Dauda con un disparo desde dentro del área que el portero Lucas Díaz rechazó en una gran acción. Enfrente, el recién entrado estuvo a punto primero de restablecer el empate con un disparo desde la frontal... y a la segunda tampoco lo pudo conseguir porque su remate, que se fue al fondo de las mallas de la portería, fue anulado tras otra maratoniana revisión videográfica.

Poco a poco, el dominio racinguista se fue haciendo más y más evidente, porque consiguió que su rival apenas saliese de su campo y, por contra, empezó a acercarse con bastante más intención a la portería contraria. Pero, más allá de los centros laterales realizados, sobre todo, por Migue Leal desde la derecha y las acciones de Eto’o y Raúl Blanco, el conjunto de la ciudad naval apenas fue capaz de generar acciones claras de gol... más allá de forzar unos cuantos saques de esquina.

La suerte tampoco le sonrió al Racing cuando, a diez minutos para el final del tiempo reglamentario, reclamó que unas manos de un defensa local eran merecedoras de ser consideradas como penalti. Pero, puesto que ni fue así, el cuadro verde no le quedó más remedio que buscar la portería contraria de todas las maneras. El cuadro verde no encontró lo que estaba buscando y se quedó con una derrota que le sabe mal porque se va con la sensación de que había hecho méritos para conseguir un mejor resultado.