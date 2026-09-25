Javi Vázquez, entrenador del Racing de Ferrol: "Lo más importante es que el equipo se siga construyendo"

El preparador racinguista, durante su presentación Jorge Meis

Para Javi Vázquez no hay una gran diferencia entre el Racing que no ganó en las dos primeras jornada y el que viene de encadenar dos victorias. “Lo más importante es que el equipo se siga construyendo a nivel de proceso”, considera el preparador racinguista, que apunta que no habar ganado en las primeras semanas vino bien. Es lo que se necesita en una categoría tan igualada como es la Primera RFEF, en la que el preparador adelanta que “habrá rachas buenas y rachas malas”, así que lo que se busca es estabilidad.

El preparador madrileño espera que en el Anxo Carro se vea por primera vez a domicilio el salto de calidad que ya ha empezado a experimentar. “La intención es que seamos capaces de competir al mismo nivel tanto en casa como fuera”, anuncia Javi Vázquez antes de reconocer que “estamos lejos” de lo que él pretende, aunque comenta que “me gusta sentir que sabemos lo que queremos, que la identidad del equipo está clara en todas las fases del juego... Ahora hay que empezar a plasmarlo en el campo, ajustándose al plan”.

Motivación

El encuentro contra el Lugo será el primer derbi gallego del campeonato –“estos partidos tienen un punto más emocional que los iguala”, explica Javi Vázquez–. Y, aunque el preparador del cuadro verde explica que “queremos vincularnos lo más posible con la afición”, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que se van a desplazar a la ciudad amurallada, recuerda que “tenemos que ver el choque desde la estabilidad de competir lo mejor posible”.

Con respecto al Lugo, aunque valorara su tercera posición tras sólo cuatro jornadas de liga no pasa de anécdota, el entrenador racinguista detecta que “hace muchas cosas muy bien sobre el terreno de juego”. Y, diciendo que “lo importante es que el proceso sea estable”, describe que “hay un rival que lo puede hacer mejor”.