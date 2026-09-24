El Racing de Ferrol, a por su primera victoria con Conejero Sánchez

Conejero Sánchez, antes de un partido EC

No conoce la victoria el Racing cuando lo pita el colegiado extremeño Conejero Sánchez, designado para arbitrar el partido que lo enfrenta mañana el Lugo (16.30 horas).

Los cinco encuentros que este árbitro dirigió al cuadro verde se saldaron con tres empates y dos derrotas.

La pasada campaña se encargó de pitar el choque contra el Guadalajara en A Malata, que acabó con empate (0-0).