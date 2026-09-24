Racing de Ferrol
El Racing de Ferrol, a por su primera victoria con Conejero Sánchez
El cuadro verde no ha ganado en los cinco partidos que le dirigió el colegiado designado para pitar ante el Lugo
No conoce la victoria el Racing cuando lo pita el colegiado extremeño Conejero Sánchez, designado para arbitrar el partido que lo enfrenta mañana el Lugo (16.30 horas).
Los cinco encuentros que este árbitro dirigió al cuadro verde se saldaron con tres empates y dos derrotas.
La pasada campaña se encargó de pitar el choque contra el Guadalajara en A Malata, que acabó con empate (0-0).