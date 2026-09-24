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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol, a por su primera victoria con Conejero Sánchez

El cuadro verde no ha ganado en los cinco partidos que le dirigió el colegiado designado para pitar ante el Lugo

Juan Quijano
Juan Quijano
24/09/2026 21:43
Conejero Sánchez, antes de un partido
Conejero Sánchez, antes de un partido
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No conoce la victoria el Racing cuando lo pita el colegiado extremeño Conejero Sánchez, designado para arbitrar el partido que lo enfrenta mañana el Lugo (16.30 horas).

Los cinco encuentros que este árbitro dirigió al cuadro verde se saldaron con tres empates y dos derrotas.

La pasada campaña se encargó de pitar el choque contra el Guadalajara en A Malata, que acabó con empate (0-0).

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