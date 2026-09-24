El Racing de Ferrol, a abrir la cuenta lejos de A Malata

El Racing quiere repetir la victoria ante el Barakaldo Jorge Meis

A la tercera confía el Racing en sumar su primera victoria a domicilio del campeonato. Tras saldar sus dos primeros partidos como forastero con un empate frente al Arenas de Getxo (1-1) y una derrota ante el Extremadura (0-1), el equipo ferrolano ansía lograr el triunfo en el choque que lo enfrenta al Lugo con motivo de la quinta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF. Será la manera de alcanzar alguno de los objetivos que todavía le quedan por conquistar.

El equipo ferrolano, uno de los once que todavía no ha sido capaz lejos de su campo, ocupa la decimotercera plaza en la clasificación referente a los partidos como visitante. Además, aparece en el último puesto de los que ha puntuado lejos de su feudo. Por debajo, siete formaciones todavía no han sido capaces de sumar como visitante dentro de una clasificación que domina el Lugo, que ha conseguido siete puntos en las tres citas que ha jugado lejos del estadio Anxo Carro de la urbe amurallada.

En cambio, en lo referente a su rendimiento como local, el cuadro blanquirrojo aparece en la decimocuarta plaza de esta clasificación gracias a los tres puntos sumados en el único partido que disputó como local, el que lo enfrentó al Coria extremeño y que se resolvió con triunfo por la mínima (1-0). En cambio, el cuadro verde ocupa el segunda puesto gracias a los seis puntos que sumó con los éxitos conseguidos en el estadio de A Malata ante Real Unión (3-2) y Barakaldo (1-0).

Diferencias

A pesar de que desde el Racing se insiste en que los partidos a domicilio se preparan y plantean de la misma manera que los encuentros que se juegan en A Malata, la realidad es que los resultados de unos y otros están siendo muy diferentes. De ahí que el conjunto de la ciudad naval trate de cambiar esta dinámica para, de esta manera, seguir escalando en la tabla clasificatoria y, de esta forma, acercarse a los puestos que clasifican para los playoffs.

El partido de la quinta jornada liguera, además, abre la nómina de derbis gallegos del campeonato. Serán veinte los partidos de rivalidad autonómica que se jueguen a lo largo de la liga regular, encuentros que la pasada temporada no se le dieron bien al Racing. Así que su intención es de la romper esta dinámica para, de esta manera, empezar a acercarse a las cinco primeras plazas, las que clasifican para las eliminatorias para dar el salto a la categoría de plata del fútbol español del que cayó ya hace un par de temporadas.