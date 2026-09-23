Lucas Díaz, porteiro do Racing de Ferrol: "Queremos aproveitar estes partidos para conseguir a terceira"
O meta verde espera poder darlle unha alegría a afección "que ben a merece"
Dúas vitorias consecutivas e primeira portería a cero. O Racing de Ferrol parece que tardou un pouco en quentar pernas, mais os de Javi Vázquez chegan nun bo momento de xogo e de resultados a practicamente un mes de competición dedicado case exclusivamente a eses esperados derbis autonómicos. O primeiro deles será fóra, nun Anxo Carro que o porteiro Lucas Díaz coñece á perfección e que o ano pasado supuxo tamén un dos primeiros grandes desprazamentos da marea verde.
Díaz chega á que foi a súa casa tras conseguir co conxunto racinguista un primeiro partido sen ter que recoller o balón do fondo da meta, despois de gañar ao Barakaldo. Unha situación que, xunto co feito de encadear dous triunfos nos últimos encontros, acende aínda máis a chama no vestiario ferrolano e tamén nunha afección que xa fai a maleta para viaxar á cidade das murallas.
O Racing quenta as brasas da que pode ser a terceira vitoria nestas cinco primeiras xornadas do grupo 1 de Primeira RFEF e faino apoiado nestes triunfos e nun partido sen encaixar que “obviamente sempre acerca moito a vitoria e máis nesta categoría que é tan igualada. Fomos quen de conseguilo e agora trataremos de darlle continuidade a iso. A portería a cero sempre é de todos, porque hai un traballo de todos os compañeiros que fan que se poda conseguir”, dicía o porteiro pouco antes dese encontro ante un Lugo que tampouco chega manco a este derbi.
Sempre especial
Se o Racing aparcará no Anxo Carro con sete de doce puntos posibles nos últimos dous encontros, os lucenses sairán do seu vestiario con dez de doce. Unha situación que non deixa dúbidas a Díaz de que o seu antigo club “está a facer mellor as cousas”, e no seu caso con dous choques sen encaixar –finalizados cun empate ante a Ponferradina e un triunfo contra o Coria–. E sabendo que será un encontro difícil e tamén “especial, a nivel persoal”, polo seu pasado lucense, o gardameta do Racing confirma que o primeiro paso para sumar a terceira vitoria ferrolana pasa por “ir cas nosas armas, ir pola vitoria”.
Unhas armas que os verdes foron pulindo ata dar coa tecla que lles reportou eses últimos seis puntos. “No último partido a xestión foi moi boa. Iso fixémolo moito mellor que contra o Irun. Tamén os trocos aportáronnos frescura, tanto para reter o balón como para manter a posesión. E no tramo final fomos quen de estar no campo contrario e que eles practicamente non puidesen ter ningún achegamento a nosa portería”, sinalaba Díaz sobre o duelo ante o Barakaldo.
Moitas cousas boas nas que seguir a traballar e que, como é lóxico, aportan outra confianza no plantel verde. “Iso é unha realidade, pero tamén somos conscientes de que hai cousas que mellorar. Aínda nos queda moita marxe de mellora en ambas fases, ofensiva e defensiva. Traballamos do mesmo xeito, haxa vitoria, empate ou derrota, porque sempre hai esas cousas”, engadía o porteiro.
E neste senso, para Díaz, se ben pola súa condición de derbi sempre é un choque especial, “as ganas e o traballo que estamos a facer é mesmo que noutra semana. Creo que estamos preparando ben a semana para ir alí e sacar os tres puntos”. Serían, de feito, o primeiro equipo en “roubarlles” esa cifra aos de Borja Fernández e outro paso máis para seguir subindo nunha táboa na que o Racing xa é sétimo a, precisamente, tres puntos do seu rival deste sábado na terceira posición deste grupo 1.
Unha alegría
Cos dous equipos nesa liña ascendente “queremos aproveitar os partidos que vimos de facer para poder conseguir a terceira”, sinala o meta. E para iso terán o respaldo dunha marea verde espallada por todo o estadio, non só no espazo destinado a afección visitante. “Nos representamos a nosa xente e queremos darlle esa alegría, que ben o merecen”, engade Díaz, “sabemos que imos ter o seu apoio, que nunca nos falla e sendo un desprazamento tan cerca, máis se cabe”.
Un encontro no que, de novo, as altas temperaturas acudirán tamén ao partido, con máximas previstas de 27 graos na hora do choque. “Como galego non estou tan acostumado a esta calor. Algúns compañeiros quizais si. Neste último non fixo tanto como no de Irun, pero si que se notan as temperaturas”, sinalaba Díaz que tamén se preguntaba “agora, non sei porqué, tampouco hai pausa de hidratación. Entón lévase da mellor maneira posible. Pero cando estás traballando ben e vese reflexado no campo, tamén se leva mellor”. Un primeiro derbi no que o Racing espera que, no caso de que suban as temperaturas, sexa pola calor da afección e pola celebración da terceira.