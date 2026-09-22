La liga de los derbis gallegos empieza en Lugo

Racing y Lugo, durante su enfrentamiento de la pasada temporada en A Malata Emilio Cortizas

De los veinte derbis gallegos que habrá esta temporada en el grupo 1 de Primera RFEF, el que enfrenta a Lugo y Racing este sábado será el primero. Cada uno de los cincos equipos autonómicos que hay en liza jugará ocho partidos de rivalidad a lo largo del campeonato liguero. Así que el duelo del Anxo Carro será el primero en el que se podrán ver algunas de las características que convierte en especiales estos enfrentamientos y que el cuadro verde espera que lo favorezcan.

El ambiente que rodea estos choques es, tal vez, el aspecto más perceptible. La cercanía entre las cinco ciudades gallegas que están representadas en los derbis contribuye al desplazamiento masivo de aficionados –como así va a suceder en el Lugo-Racing de este sábado–. Así que, además de favorecer que haya una gran entrada en los estadios en los que se vaya jugar, las localidades en las que se vayan a disputar estos enfrentamientos se teñirán, por unas horas del color, de las aficiones visitantes.

El conocimiento entre unos y otros –muchos entrenadores suelen ir a ver los partidos de los que poco después van a ser rivales... o por el hecho de enfrentarse a adversarios próximos– reduce la capacidad de sorpresa entre ambos contrincantes. De esta manera, los derbis suelen ser encuentros igualados, que se deciden por detalles de futbolistas que se conocen a la perfección de la cantidad de veces que ya se han enfrentado.

El componente histórico de estos duelos, además, suele jugar un papel motivador para los dos contendientes. Las rivalidades que hay entre todos estos clubes –algunas tienen muchos años de historia, otras son más recientes y algunas incluso trascienden la faceta deportiva– desempeñan también un papel más o menos importante en los derbis. Es algo que cada uno quiere llevase a su terreno para que, de esta manera, el resultado final lo llegue a favorecer.

Pasado

El caso es que estos enfrentamientos son partidos especiales, llenos de imprevisibilidad y en los que no hay favoritos. Así que ‘La liga de los derbis’, que para los equipos gallegos empieza este fin de semana, se prepara para una veintena de choques. Y de cara a los ocho en los que está presente el Racing, su intención es la de cosechar mejores resultados que en el curso anterior, en que cada uno jugaba diez.

Empezando por un partido en el feudo del Lugo que ya el curso anterior fue el primer derbi gallego en disputarse y que al Racing le trajo su primera derrota del campeonato. Fue, además, un resultado doloroso porque, después de adelantarse con un tanto de Álex Zalaya en los primeros minutos y de quedarse con dos menos por sendas expulsiones, vio cómo su rival le daba la vuelta al marcador en los últimos minutos con dos goles a balón parado. Y, a pesar de que en el tiempo de prolongación el cuadro verde estuvo cerca de recuperar un punto, acabó sufriendo una derrota que esta vez quiere convertir en otro resultado.