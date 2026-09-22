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Racing de Ferrol

El Racing de Ferrol-Pontevedra, declarado de alto riesgo

El Comité Antiviolencia calificó de esta manera el encuentro que se jugará el 3 de octubre

Juan Quijano
Juan Quijano
22/09/2026 19:35
Partido Racing-Pontevedra
Partido Racing-Pontevedra de la pasada temporada
Martín Barreiro
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El Comité Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido que el sábado de la próxima semana, día 3 de octubre, enfrentará al Racing y al Pontevedra en el campo de A Malata a partir de las 16.30 horas.

Este órgano colegiado cataloga de esta manera el choque de la sexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte es la encargada de realizar esta valoración.

En los últimos años ha sido habitual que este derbi gallego -el segundo que el cuadro verde jugará de manera consecutiva- sea calificado de esta forma por las autoridades.

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