El Racing de Ferrol-Pontevedra, declarado de alto riesgo

Partido Racing-Pontevedra de la pasada temporada Martín Barreiro

El Comité Antiviolencia declaró de alto riesgo el partido que el sábado de la próxima semana, día 3 de octubre, enfrentará al Racing y al Pontevedra en el campo de A Malata a partir de las 16.30 horas.

Este órgano colegiado cataloga de esta manera el choque de la sexta jornada liguera del grupo 1 de Primera RFEF. La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte es la encargada de realizar esta valoración.

En los últimos años ha sido habitual que este derbi gallego -el segundo que el cuadro verde jugará de manera consecutiva- sea calificado de esta forma por las autoridades.