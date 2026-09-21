El Lugo pone a la venta 382 entradas a quince euros para la afición racinguista

´La afición racingusta prepara su primera desembarco Jorge Meis

Desde las 14.00 horas ya están a la venta las 382 entradas que el Club Deportivo Lugo pone a la venta para que los seguidores racinguistas puedan presenciar desde las gradas destinadas a la afición visitante (General 1) el partido que el próximo sábado enfrenta al cuadro blanquirrojo con el verde. Las localidades tienen un precio de quince euros para los adultos, mientras que para los niños de entre 4 y 14 años valdrán cinco y los menores de esa edad podrán acceder al recinto lucense gratuitamente.

La compra de las entradas se realizará de manera online en la página web oficial del Club Deportivo Lugo, porque el día del partido las taquillas del recinto permanecerán cerradas. Existe la posibilidad de que se abran otros sectores de la grada de Fondo Sur del estadio Anxo Carro, pero a un precio que no sería bonificado.

Para el partido del sábado contra el Lugo se espera el primer desembarco de aficionados racinguistas de la temporada. Por el momento, las peñas San Juan, Morandeira, El Camarote, D’Tapas o Sueño Verde ya han anunciado su presencia en el Anxo Carro. La temporada pasada, por ejemplo, ya hubo cerca de dos millares de seguidores verdes en el campo lucense.