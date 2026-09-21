De lateral a lateral y meto porque me toca: la fórmula con la que el Racing de Ferrol triunfó

Álvaro Ramón fue un puñal por la banda izquierda Jorge Meis

El Racing de Ferrol está viviendo un momento muy dulce. Después de la victoria cosechada la semana pasada ante el Real Unión, el equipo verde quería volver a aprovechar la oportunidad de un segundo encuentro seguido en casa y sumar otros tres puntos. Y lo hicieron tras un duelo en el que volvieron a ser superiores a su rival durante varias fases y demostraron una mejoría notable en la gestión de los últimos minutos.

Además, de cara a portería volvieron a demostrar esa eficacia tan necesaria para conseguir los triunfos. En esta ocasión, casi imitando una de las frases más famosas asociadas al parchís “de oca a oca y tiro porque me toca”, el equipo verde la cambió a “de lateral a lateral y meto porque me toca”. Y es que frente al Barakaldo, los dos carrileros, Álvaro Ramón y Migue Leal, fueron auténticos puñales. Ellos cargaron con el peso ofensivo del equipo y fueron los que tras un pase del primero acabó con un gol del segundo. Sobre esto habló el berciano que aseguró que “sabía que le gusta llegar al área igual que a mí. Entonces la puse al segundo palo y la verdad que remató muy bien”.

No en vano, ambos se conocen muy bien de la temporada pasada y saben que con sus internadas pueden dar mucho a su equipo. Su entrenador, Javi Vázquez, también es consciente por lo que “nos pide llegar al área e intentar atacar cuando tengamos la oportunidad. A mí es una faceta que me gusta. Sé que lo primero es defender, pero me gusta llegar arriba cuando tengo la ocasión”.

Y dicho y hecho, pues como añadió más tarde “estuve todo el rato de arriba para abajo y aunque acabé cansado por lo que tuve que pedir el cambio, estuvo muy bien”. El defensa no se cansó de colgar balones a sus delanteros, que no llegaban por poco o eran evitados por una defensa que achicaba como podía. De hecho, Imanol de la Sota tuvo que cambiar a Muguruza, que se desempeñaba como lateral derecho, por culpa de una amarilla que vio, pues sabía que no se podía arriesgar a ver una roja.

Pero no sólo centró, sino que también se animó a disparar aunque no tuvo la suerte de otras veces. De hecho, antes de esa asistencia brutal a un Migue, que empaló el balón como si fuera un delantero, tuvo su oportunidad de marcar después de “encontrarme muy solo tras un pase en largo. No me lo pensé y tiré, pero el portero –Gaizka– estuvo muy bien e hizo un paradón”. Con todo, eso no le importó, pues “a mí me gusta aportar al equipo, ya sea dando goles o asistencias”.

Mejoría

Pero el berciano, al igual que su compañero de Villarreal no sólo tienen que ir para arriba, sino también defender que al final es su función principal. Y los dos lo hicieron, y de manera notable, cortando varios balones peligrosos y estando acertados en la mayoría de las acciones.

De hecho, tanto ellos como sus compañeros tenían el objetivo de conseguir una portería a cero, ya que “eso es lo más importante. Partimos con ella y hay que mantenerla porque los goles, cuando llegas tantas veces al área contraria, acaban entrando. Por eso, tenemos que defender mucho, estar juntitos cuando toca y hacer un buen trabajo para no encajar”, apuntó un Álvaro Ramón que está encantado de jugar en A Malata porque “sentimos el calor de nuestra gente y nos sentimos muy arropados. Además, nos han salido dos partidazos. Ahora tenemos que seguir en esta línea, que la afición esté con nosotros, como siempre, y luchar en todos los partidos que tenemos”.

El primero de ellos será contra el Lugo, en el primer derbi de la temporada. Allí, todos los futbolistas de la plantilla del Racing esperan una invasión similar a la del año pasado, donde las gradas del Anxo Carro estuvieron teñidas de verde en lo que fue una fiesta del fútbol gallego. Este año esperan que se repita, pero con mejor resultado.