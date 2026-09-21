Dani Ojeda, jugador del Racing de Ferrol: "Cada vez nos vamos entendiendo mejor en el campo"

Dani Ojega, superando a un rival Jorge Meis

A base de victorias, el Racing va mejorando su nivel. Ganar al Real Unión, primero, y al Barakaldo, después, dejó ver la evolución que el equipo ferrolano ha experimentado en las últimas semanas y que se refleja sobre el terreno de juego. “Llevamos tres meses trabajando juntos, esas sinergias van apareciendo y nos vamos entendiendo más sobre el terreno de juego”, reconoce Dani Ojeda que, de todas maneras, explica que “este es el camino a seguir... porque aún tenemos mucho margen de mejora”.

Dejar la portería a cero por primera vez en lo que va de campeonato fue una de las mejores noticias de la victoria racinguista en el partido frente al Barakaldo. Pero la plantilla verde no quiere que se quede en una circunstancia puntual, sino que como apunta el extremo, “tenemos que seguir trabajando en continuar compitiendo lo mejor posible”.

El futbolista grancanario, de hecho, apuesta por “estar todos unidos y aportar lo mejor de cada uno para que el equipo está siempre bien y compite hasta el final de cada encuentro”. Dos partidos en A Malata y dos victorias confirman que el conjunto ferrolano quiere hacer del estadio de la ciudad naval su principal vivero de puntos. “Conseguir este año el objetivo pasa por hacernos muy fuertes aquí”, explica Ojeda.

Además, el grancanario está convencido de que “empezar así en casa nos refuerza a todos. También a la afición, que está respondiendo”. Precisamente, el racinguista destacó que “la gente nos apoya un montón y se están ilusionando”. Por eso, Dani Ojeda cree que “todos tenemos que ir por el mismo camino para, de esta manera, hacernos con este aspecto positivo después de unas temporadas tan complicadas para los aficionados racinguistas”, que fueron las dos últimas vividas por la escuadra verde.