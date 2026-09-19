Javi Vázquez: "Todavía no somos el Racing de Ferrol que yo sueño"

Javi Vázquez, durante el encuentro ante el Barakaldo Jorge Meis

Tanto Javi Vázquez como sus jugadores se habían marcado varios objetivos para este nuevo encuentro en A Malata. El primero era conseguir la victoria. El segundo, no encajar. Y el tercero gestionar mejor el tramo final del partido. Y cumplieron con todos con este éxito ante el Barakaldo, unos tres puntos que suponen “llevarnos una alegría en este camino tan arduo que es el fútbol. Además del triunfo y del resultado, que al final es lo que otros valoran, yo me quedo con el proceso y con esas cosas que hemos hecho bien”, indicó el preparador madrileño.

En este sentido, el técnico racinguista hizo referencia al partido del pasado domingo, señalando que “a pesar de no haber tenido tanto control, llegábamos muy rápido al último cuarto y generamos muchas ocasiones”, dijo, antes de añadir que “todavía no estoy contento por cómo estamos atacando. Seguimos sin tener esa calidad que queremos en el área, pero tenemos mucho margen de mejora para acercarnos al Racing que quiero que seamos”.

Respecto a la portería a cero, Vázquez señaló que “no había sido consciente de ella hasta que me lo comentaron en el vestuario, pero estoy feliz por ella porque a mí me motiva mucho porque defender bien es una de las clave del éxito”.

Además, quiso destacar el papel de Lucas, asegurando que “hizo dos auténtico paradones en dos claras ocasiones de ellos y también contribuyó mucho a ese resultado. Eso sí, ahora hay que mantener la calma porque todavía estamos creciendo y hay que seguir construyendo. Además, no nos podemos olvidar de la afición, que estuvieron a muerte con el equipo”.

De igual manera, volvió a insistir en “que no somos todavía el Racing que yo sueño, dentro que estamos ya en una línea bastante clara, pues evidentemente tenemos mucho margen de mejora y tenemos que seguir ajustando todo”, aseguró un Javi Vázquez que ya está pensando en la siguiente jornada para que su equipo siga mejorando a pasos agigantados.