En Directo | Racing de Ferrol-Barakaldo
El equipo verde confía en sumar su segunda victoria seguida en casa
Descanso
El árbitro no añade nada y los jugadores se van a vestuarios
Fueraaaaaaaa
El cabezazo de Monjonell se marcha rozando el palo. Aplaude A Malata
Córner para el Racing
Ahora lo intentó Fabio desde lejos, pero su disparo dio en Trigueros
Amarilla para Ger
El central ve la tarjeta por darle un codazo a Badiola
Un muro
Lo intentó Bernal desde lejos, pero se topó con un muro
Tarjeta para Muguruza
El lateral ve la amarilla por un agarrón sobre Ojeda. Se está cargando el Barakaldo de tarjetas
Tarjeta para Marotías
El central ve la amarilla por una falta sobre Arroyo
Indecisión
Buján y Migue desperdician una ocasión en ataque por no entenderse
Amarilla para Trigueros
El central ver la cartulina tras agarrar a Ojeda
Bien Lucas
El meta saca los puños para desviar el esférico
Falta de Bernal
El '14' derriba a Huidobro en tres cuartos de campo
Fueraa
Disparo desviado de Badiola
Ida y vuelta
El partido se ha convertido en un correcalles en el que los dos equipos están siendo muy imprecisos
A las manos de Gaizka
El centro de Ojeda no llevaba ningún peligro
Otro córner más
Insiste el Racing
Nuevo córner para el Racing
Sexto saque de esquina para los verdes
Sin peligro
La defensa despeja sin problemas
Gaizkaaaaaa
Paradón del meta del Barakaldo a disparo de Álvaro Ramón. Córner para el Racing
Sin peligro
La zaga del Barakaldo despeja sin problemas el centro de Fabio
Córner para el Racing
Vuelve a apretar el cuadro verde
Fueraaa
El intento de volea de Ojeda se marcha muy desviado
Córner para el Racing
Bernal, con una rabona marca de la casa, provoca el tercer saque de esquina del partido
Providencial Monjonell
El central racinguista corta un envío peligroso a Troncho cuando se plantaba solo ante Lucas
Fueraaaa
El disparo de Ángel Troncho se marcha muy alto
Falta peligrosa
Buján derriba a Zoilo en una situación comprometida
Bien Lucas
Disparo lejano de Endika Mateos que detiene el portero racinguista sin problemas
Calma
El Barakaldo trata de mantener la posesión de balón para bajar el ritmo del partido
Buena acción
Zoilo corta una gran jugada de Arroyo, que se lamenta. Aprieta el Racing
Despeja la defensa
El envío de Álvaro Ramón es despejado por Trigueros
Nuevo córner
Segundo córner seguido para el Racing
Córner para el Racing
Doble ocasión para Alcaina, que provoca el primer saque de esquina del partido
Tanteo
Ambos equipos están estudiándose para ver por donde pueden hacer daño
Presión intensa
Aprieta muy arriba el Barakaldo, que impide al Racing salir con el balón jugado
Primera llegada
Casi sin tiempo para que el público se sentase, el Racing ya tuvo la primera tras un centro de Ojeda después una recuperación de Buján.
Inicio del partido
Rueda el balón en A Malata. El Racing empieza atacando hacia Fondo Sur.
Un duelo entre almas gemelas
Tanto Racing como Barakaldo llegan a este partido igualdos en puntos y con la moral por las nubes tras su última victoria
Quedada prepartido
Diablos Verdes organizó una quedada antes del partido para dar más ánimos y energías al equipo en una temporada en la que el objetivo es volver a Segunda.
Partido especial
Endika Buján confesó que este encuentro será muy especial para él por enfrentarse "al equipo de mi vida". Lee sus palabras
Palabra del míster
Javi Vázquez aseguró que la victoria ante el Real Unión fue liberadora, pero hay que seguir apretando para que lleguen muchas más. Lee sus palabras.
El XI del Barakaldo
Gaizka; Aritz Muguruza, Pablo Trigueros, Oscar Marotías, Ander Zoilo; Iván Castillo, Julen Hoidobro, Carlos Mattheus; Ángel Troncho, Endika Mateos y Ager Badiola
El XI del Racing
Javi Vázquez apuesta por: Lucas Díaz; Migue Leal, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal; Endika Buján, Arroyo, Dani Ojeda y Alcaina
La previa
Después de un gran estreno en A Malata, el Racing espera dar continuidad a esas buenas sensaciones ante un peligroso Barakaldo. Descubre las claves de este duelo.
¡¡Bienvenid@s!!
¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el partido en A Malata en el que se medirán el Racing y el Barakaldo