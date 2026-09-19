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Diario de Ferrol

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Racing de Ferrol

En Directo | Racing de Ferrol-Barakaldo

El equipo verde confía en sumar su segunda victoria seguida en casa

Iago Couce
Iago Couce
19/09/2026 15:40
DirectoRacing (1)
Racing de Ferrol
0-0
Barakaldo
45'
Primera parte

Descanso

El árbitro no añade nada y los jugadores se van a vestuarios

44'
Primera parte

Fueraaaaaaaa

El cabezazo de Monjonell se marcha rozando el palo. Aplaude A Malata

43'
Primera parte

Córner para el Racing

Ahora lo intentó Fabio desde lejos, pero su disparo dio en Trigueros

41'
Primera parte

Amarilla para Ger

El central ve la tarjeta por darle un codazo a Badiola

40'
Primera parte

Un muro

Lo intentó Bernal desde lejos, pero se topó con un muro

39'
Primera parte

Tarjeta para Muguruza

El lateral ve la amarilla por un agarrón sobre Ojeda. Se está cargando el Barakaldo de tarjetas

37'
Primera parte

Tarjeta para Marotías

El central ve la amarilla por una falta sobre Arroyo

35'
Primera parte

Indecisión

Buján y Migue desperdician una ocasión en ataque por no entenderse

34'
Primera parte

Amarilla para Trigueros

El central ver la cartulina tras agarrar a Ojeda

33'
Primera parte

Bien Lucas

El meta saca los puños para desviar el esférico

32'
Primera parte

Falta de Bernal

El '14' derriba a Huidobro en tres cuartos de campo

31'
Primera parte

Fueraa

Disparo desviado de Badiola

29'
Primera parte

Ida y vuelta

El partido se ha convertido en un correcalles en el que los dos equipos están siendo muy imprecisos

28'
Primera parte

A las manos de Gaizka

El centro de Ojeda no llevaba ningún peligro

27'
Primera parte

Otro córner más

Insiste el Racing

26'
Primera parte

Nuevo córner para el Racing

Sexto saque de esquina para los verdes

25'
Primera parte

Sin peligro

La defensa despeja sin problemas

24'
Primera parte

Gaizkaaaaaa

Paradón del meta del Barakaldo a disparo de Álvaro Ramón. Córner para el Racing

21'
Primera parte

Sin peligro

La zaga del Barakaldo despeja sin problemas el centro de Fabio

20'
Primera parte

Córner para el Racing

Vuelve a apretar el cuadro verde

19'
Primera parte

Fueraaa

El intento de volea de Ojeda se marcha muy desviado

18'
Primera parte

Córner para el Racing

Bernal, con una rabona marca de la casa, provoca el tercer saque de esquina del partido

17'
Primera parte

Providencial Monjonell

El central racinguista corta un envío peligroso a Troncho cuando se plantaba solo ante Lucas

16'
Primera parte

Fueraaaa

El disparo de Ángel Troncho se marcha muy alto

15'
Primera parte

Falta peligrosa

Buján derriba a Zoilo en una situación comprometida

14'
Primera parte

Bien Lucas

Disparo lejano de Endika Mateos que detiene el portero racinguista sin problemas

13'
Primera parte

Calma

El Barakaldo trata de mantener la posesión de balón para bajar el ritmo del partido

10'
Primera parte

Buena acción

Zoilo corta una gran jugada de Arroyo, que se lamenta. Aprieta el Racing

8'
Primera parte

Despeja la defensa

El envío de Álvaro Ramón es despejado por Trigueros

7'
Primera parte

Nuevo córner

Segundo córner seguido para el Racing

6'
Primera parte

Córner para el Racing

Doble ocasión para Alcaina, que provoca el primer saque de esquina del partido

4'
Primera parte

Tanteo

Ambos equipos están estudiándose para ver por donde pueden hacer daño

2'
Primera parte

Presión intensa

Aprieta muy arriba el Barakaldo, que impide al Racing salir con el balón jugado

1'
Primera parte

Primera llegada

Casi sin tiempo para que el público se sentase, el Racing ya tuvo la primera tras un centro de Ojeda después una recuperación de Buján. 

1'
Primera parte

Inicio del partido

Rueda el balón en A Malata. El Racing empieza atacando hacia Fondo Sur.

Un duelo entre almas gemelas

Tanto Racing como Barakaldo llegan a este partido igualdos en puntos y con la moral por las nubes tras su última victoria

Quedada prepartido

Diablos Verdes organizó una quedada antes del partido para dar más ánimos y energías al equipo en una temporada en la que el objetivo es volver a Segunda.

Partido especial

Endika Buján confesó que este encuentro será muy especial para él por enfrentarse "al equipo de mi vida". Lee sus palabras

Palabra del míster

Javi Vázquez aseguró que la victoria ante el Real Unión fue liberadora, pero hay que seguir apretando para que lleguen muchas más. Lee sus palabras.

El XI del Barakaldo

Gaizka; Aritz Muguruza, Pablo Trigueros, Oscar Marotías, Ander Zoilo; Iván Castillo, Julen Hoidobro, Carlos Mattheus; Ángel Troncho, Endika Mateos y Ager Badiola

El XI del Racing

Javi Vázquez apuesta por: Lucas Díaz; Migue Leal, Eric Monjonell, Ger Nóvoa, Álvaro Ramón; Fabio, Bernal; Endika Buján, Arroyo, Dani Ojeda y Alcaina

La previa

Después de un gran estreno en A Malata, el Racing espera dar continuidad a esas buenas sensaciones ante un peligroso Barakaldo. Descubre las claves de este duelo.

¡¡Bienvenid@s!!

¡Hola a tod@s! Falta una hora para que comience el partido en A Malata en el que se medirán el Racing y el Barakaldo