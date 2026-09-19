El Racing de Ferrol da otro paso adelante (1-0)

Imagen del partido entre el Racing y el Barakaldo Jorge Meis

El Racing sigue dando pasos adelante. Tras estrenar hace seis días su cuenta de victorias con la conseguida sobre el Real Unión, frente el Barakaldo repitió triunfo ante un equipo que está llamado a estar entre los mejores del grupo 1 de Primera RFEF. Además, lo volvió a hacer dando un buen nivel como el fin de semana anterior... pero sumando además en esta ocasión el hecho de dejar la portería a cero, una de las claves para estar esta temporada entre los mejores del campeonato liguero.

Con el balón como arma para poner en aprietos al rival, el Racing inició el partido con la intención de hacerse rápidamente con el control. Así llegaron sus primeros acercamientos a la portería contraria que, aunque no tuvieron la precisión necesaria en la finalización para llegar a significar peligro real, sí dieron cuenta de las intenciones de la escuadra de la ciudad naval. Eso sí, el rival también mostraba que no había venido a Ferrol de paseo y creaba peligro.

El empuje racinguista fue a más con el paso de los minutos y, a pesar de forzar bastantes saque de esquina –llegó a los siete antes de alcanzar la primera media hora de juego–, en realidad la escuadra vizcaína defendió bien esta situación y salió airoso de este tramo de empuje de la escuadra local. De todas maneras, la balanza del partido seguía estando más inclinada hacia el bando local que hacia el visitante, aunque el Barakaldo daba la sensación de estar cada vez más cómodo.

La insistencia racinguista, sin embargo, hizo que en el tramo final de la primera parte el Barakaldo se cargase de tajetas –tres de los cuatro integrantes de su línea defensiva vieron amarilla en el plazo de diez minutos–. Pero el empuje local no llegó a traducirse en ocasiones claras para marcar, así que el empate sin goles con el que había empezado el encuentro fue el que registró en el momento de llegar al descanso. Todo pareció cambiar al poco de empezar la segunda parte cuando la primera llegada racinguista a la portería visitante acabó con un tiro cruzado de Alcaina que se coló en el fondo de la portería visitante. Sin embargo, tras una larga revisión videográfica ante las insistentes protestas de los jugadores del Barakaldo, tal gol fue anulado. Así que el partido seguía empatado pese al empuje de los locales.

Esta acción pareció ralentizar un poco el ritmo del partido... pero solo por unos instantes. Una vez asumido que el tanto que había marcado no era válido, el Racing siguió en busca de una acción que le permitiese adelantarse en el marcador. Y la encontró de una manera un tanto singular, cuando un centro desde la izquierda del lateral de esa banda fue remachado a gol por el lateral del flanco contrario para poner al cuadro verde por delante en el marcador a más de media hora para el final.

De entrada, el tanto provocó la reacción furibunda del Barakaldo, que estuvo a punto de conseguir el empate hasta en tres ocasiones gracias a los intentos de Troncho y Xavi Sola. Pero ahí apareció la figura del portero Lucas Díaz para abortar, a cada cual de manera más brillante, todas estas acciones. Y eso le dio un respiro al cuadro verde porque, unido a los cambios realizados, retomó la posición de control en el partido a pesar de que su rival siguiese insistiendo en busca de la portería rival.

De eso consistió el tramo final del partido, de un ataque constante, pero no en tromba, del Barakaldo –que poca más maneras tuvo de buscar la portería contraria que a través de disparos lejanos– ante un rival que trataba de mantener el tipo. Y eso lo hizo con el paso de los minutos para terminar con una victoria que le hace seguir escalando en la clasificación y demostrar que apunta a hacer cosas buenas en la presente temporada.