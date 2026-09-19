El Racing de Ferrol, a prolongar la buena dinámica

Bernal, eje del juego racinguista en el centro del campo Daniel Alexandre

Con el alivio de haber estrenado su casillero de triunfos con el logrado sobre el Real Unión de Irun, el Racing hace frente al partido que lo enfrenta al Barakaldo este sábado –16.30 horas, A Malata– desde otra situación. Aunque el objetivo sigue siendo el mismo, sumar los tres puntos, ahora lo que intentará es dar continuidad a ese resultado para, de esta manera, escalar en la tabla clasificatoria y situarse en una posición algo más cómoda... quien sabe si incluso dentro de los puestos que clasifican para los playoffs de ascenso.

El equipo ferrolano espera que la liberación mental provocada por este resultado le sirva para prolongar en el tiempo la buena imagen que dio durante una hora en el partido de la semana pasada. Porque, además de marcar tres goles, algo que no se veía en A Malata desde hace tiempo, también generó muchas ocasiones que pudieron hacer el marcador a su favor más amplio. Solo tiene que corregir la relajación que le costó encajar dos goles en el tramo final del partido que, aunque no pusieron en duda el resultado, dejaron mal sabor.

Local

Será el segundo partido consecutivo que el Racing juegue como local. Tras la victoria que consiguió sobre el Real Unión, ahora frente al Barakaldo espera encadenar la segunda para confirmar que pretende convertir A Malata en su principal vivero de puntos. A ello ayudará también el empuje de una afición que ya la semana pasada demostró estar con el equipo y que en esta ocasión pretende volver a mostrar su apoyo a la escuadra verde.

Con la única ausencia de Álvaro Juan, que sigue con su proceso de recuperación de la intervención quirúrgica a la que se sometió en la rodilla derecha, el Racing se presenta al completo a este partido. Y eso le da una cantidad de variantes que lo convierten en un rival que se puede imponer a cualquier rival, sea cual sea el estilo de juego por el que apueste.